Dursun Özbek neden PFDK'ya sevk edildi, hangi maddeden sek edildi, ceza alacak mı?

Galatasaray Kulübü ve başkanı Dursun Özbek, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. PFDK'ya yapılan sevk raporlarında, Özbek'in yaptığı açıklamaların Futbol Disiplin Talimatı'na aykırı olduğu belirtildi. Dursun Özbek neden PFDK'ya sevk edildi, ceza alacak mı?

DURSUN ÖZBEK NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ, CEZA ALACAK MI?

Galatasaray Kulübü ve sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"Galatasaray Kulübü'nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."