Dursun Özbek aday mı? Eşref Hamamcıoğlu aday mı? Galatasaray başkanlık seçimi adayları - Haberler

Dursun Özbek aday mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, daha önce aldığı seçime girmeme kararı almıştı. Ancak son yaptığı açıklamalar sonrasında Dursun Özbek aday mı, Dursun Özbek başkanlığa aday olacak mı sorularına yanıt arandı. İşte, Galatasaray başkanlık seçimi adayları...

DURSUN ÖZBEK ADAY MI?

Galatasaray Kulübü'nde 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan kongre öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, daha önce aldığı seçime girmeme kararını değiştirdi.Seçimdeki iki adaydan biri olan Metin Öztürk, eski Başkan Dursun Özbek ile Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı. Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından, cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek.

ÖZBEK KARAR DEĞİŞTİRDİ

Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2'nci başkan olacağı öğrenildi.

CUMA GÜNÜ DİVAN KURULUNA TESLİM EDECEK

18 Mayıs Çarşamba günü yapılacak adaylık açıklamasının ardından, 20 Mayıs Cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek. Özbek'in listesinde Cemal Özgörkey ve Erden Timur da yer alacak.

EŞREF HAMAMCIOĞLU ADAY MI?

Özbek, pazar gününden bu yana sarı-kırmızılı kulübün ileri gelen isimleriyle, 4-11 Haziran'daki seçime tek aday ve güçlü liste ile girilmesi için çalışma halindeydi. Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ise Dursun Özbek'in teklifini reddetmişti.

"G.SARAY'I BÜYÜTMEYE GELİYORUZ"

TRT Spor'a konuşan Metin Öztürk şunları söyledi: "Dursun Özbek ile biz Galatasaray'ı küçültmeye değil, büyütmeye geliyoruz. Önceliğimiz kulübü mali anlamda düzlüğe çıkarmak."

GALATASARAY BAŞKANLIK ADAYLARI

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek.

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