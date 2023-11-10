Eski Merkez Bankası Başkanı ve 27. Dönem İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz hakkında son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından birçok kişi Durmuş Yılmaz istifa mı etti? Merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Durmuş Yılmaz istifa mı etti? Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Durmuş Yılmaz istifa mı etti? Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Durmuş Yılmaz istifa mı etti? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından merak konusu oldu ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Son seçimlerde İYİ Parti listelerinde yer almayan ismin İYİ Parti'den ayrılıp, ayrılmadığı merak uyandırdı. Peki, Durmuş Yılmaz istifa mı etti? Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

DURMUŞ YILMAZ İSTİFA MI ETTİ?

Eski Merkez Bankası Başkanı ve 27. Dönem İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz parti üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yılmaz, son seçimde İyi Parti listelerinde yer almamıştı. 2006-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığını yapan Yılmaz'ın istifası, parti içindeki dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.