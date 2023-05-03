Durmuş Yılmaz aday mı? 2023 Durmuş Yılmaz milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Durmuş Yılmaz aday mı? 2023 Durmuş Yılmaz milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Durmuş Yılmaz aday mı? 2023 Durmuş Yılmaz milletvekili adayı mı? İşte detaylar...