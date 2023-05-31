Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan isimler arasında Durmuş Döven kimdir? Sorusu yer alıyor ve Durmuş Döven hakkında birçok detay internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Durmuş Döven kimdir? Durmuş Döven kaç yaşında, ne iş yapıyor? Durmuş Döven hayatı ve biyografisi!

Durmuş Döven kimdir? Son zamanlarda vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinde Durmuş Döven kimdir? Sorusu ile birlikte sıklıkla sorgulatılıyor. Peki, Durmuş Döven kimdir? Durmuş Döven kaç yaşında, ne iş yapıyor? Durmuş Döven hayatı ve biyografisi! İşte merak edilen detaylar...

DURMUŞ DÖVEN KİMDİR?

18 Nisan 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelen Durmuş Döven, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nü ardından Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nden mezun odu. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi üzerine de Yüksek Lisans yaptı. Durmuş Döven, üniversitelerde dersler veriyor ve konferanslara katılıyor.

Büyük yabancı şirketlerde danışmanlık yaptı. Aynı zamanda inşaat alanına atıldı ve Ankara'da birçok banka şubesi yaptı. Durmuş Döven, bir süre yap-sat konut işlerini sürdürdü. Durmuş Döven, Reysaş Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.