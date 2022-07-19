Durmuş Ali Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Durmuş Ali Demir'in hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Öğretim Üyesi Durmuş Ali Demir geliyor. Peki, Durmuş Ali Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Durmuş Ali Demir'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Durmuş Ali Demir'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Durmuş Ali Demir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?
DURMUŞ ALİ DEMİR KİMDİR?
Durmuş Ali Demir (10 Mart 1967 doğumlu) 2019'dan beri Sabancı Üniversitesi'nde Türk teorik fizikçidir. Fizik Bölümü eski başkanı olduğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nde dekanlık yapmıştır. Araştırma alanları arasında süpersimetrik standart model, ekstra boyutlar ve genel görelilik bulunmaktadır.
Eğitim
- 1993 – 1995Doktora, ODTÜ Fizik Bölümü
- 1991 – 1993Yüksek Lisans, ODTÜ Fizik Bölümü
- 1988 – 1991Lisans (Yan-Dal), ODTÜ Fizik Bölümü
- 1987 – 1991Lisans, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Araştırma Alanları
- Parçacık Fiziği (modelleme, fenomenoloji); Astroparçacık Fiziği (karanlık madde, kozmik şişme); Kuantum Fiziği (tünelleme olayı).
Ödüller
- 2009 - Tam Üye, TWAS
- 2006 - Humboldt Ödülü (Alexander von Humboldt Vakfı Ödülü)
- 2005 - TÜBİTAK Genç Bilim İnsanı Ödülü
- 2004 - TÜBA Genç Bilim İnsanı Ödülü
- 2001 - TGC Sedat Simavi Bilim Ödülü
- 1997 - ODTÜ Parlar Vakfı Teşvik Ödülü