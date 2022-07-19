Durmuş Ali Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Durmuş Ali Demir'in hayatı ve biyografisi!

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Durmuş Ali Demir'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Durmuş Ali Demir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

DURMUŞ ALİ DEMİR KİMDİR?

Durmuş Ali Demir (10 Mart 1967 doğumlu) 2019'dan beri Sabancı Üniversitesi'nde Türk teorik fizikçidir. Fizik Bölümü eski başkanı olduğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nde dekanlık yapmıştır. Araştırma alanları arasında süpersimetrik standart model, ekstra boyutlar ve genel görelilik bulunmaktadır.

Eğitim

1993 – 1995Doktora, ODTÜ Fizik Bölümü

1991 – 1993Yüksek Lisans, ODTÜ Fizik Bölümü

1988 – 1991Lisans (Yan-Dal), ODTÜ Fizik Bölümü

1987 – 1991Lisans, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Alanları

Parçacık Fiziği (modelleme, fenomenoloji); Astroparçacık Fiziği (karanlık madde, kozmik şişme); Kuantum Fiziği (tünelleme olayı).

Ödüller