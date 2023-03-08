Türkiye'de çok sık tüketilmese de dünya genelinde bazı bölgelerde oldukça yaygın olan durian meyvesi farklı ürünler içerisinde de tercih edilebiliyor. Bozulduğunda oldukça kötü kokan meyvenin Uzakdoğu ülkelerde tüketilmesi yasak. Peki, Durian meyvesi nedir? Durian meyvesi nasıl yetişir? Durian meyvesi neye iyi gelir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bitki bilimde Durio zibethinus olarak adlandırılan durian ağacı, Güneydoğu Asya; Malezya, Tayland ve Vietnam kökenli. 40 metreyi aşan boyuyla çok uzun bir ağaç olan durian, ormanda yetişiyor. 5 - 10 yaşları arasına meyve vermeye başlıyor. Kabuğuyla birlikte her bir meyvesi, 2 - 3 kg, bazen de 3 kg'ın üstünde. Bu meyveye, pek çok kişi "durian" diyor. Peki, Durian meyvesi nedir? Durian meyvesi nasıl yetişir? Durian meyvesi neye iyi gelir? Durian meyvesi neden kötü kokar? Detaylar haberimizde...

DURİAN MEYVESİ NEDİR?

Durian, bazı ülkelerde "meyvelerin kralı" olarak nitelenir. Durian'a, "Cennet - Cehennem" de denir. Cehennem denmesinin nedeni, dikenlerle dolu kabuğunun kötü kokmasıdır. Uzakdoğu'daki bazı ülkelerde bu meyvenin otellere sokulması yasaktır. Ülkemizde ise Durian meyvesi ilgili henüz yasal bir kısıtlama bulunmuyor.

DURİAN MEYVESİ NASIL YETİŞİR?

Durian meyvesi, Güneydoğu Asya'ya, özellikle Endonezya, Malezya ve Tayland'a özgü büyük, dikenli, yeşilimsi sarı bir meyvedir. Bazı insanlar tarafından genellikle güçlü, keskin ve hatta nahoş olarak tanımlanan eşsiz kokusuyla bilinir. Güçlü kokusuna rağmen durian, dünyanın birçok yerinde bir lezzetli olarak kabul edilir ve tatlılar, şekerlemeler ve dondurmalar gibi çeşitli yemeklerde kullanılır. Meyve aynı zamanda kremsi, zengin ve muhallebi benzeri dokusuyla da bilinir.

DURİAN MEYVESİ NEYE İYİ GELİR?

Yüksek miktarda antioksidan ve C vitamini içerir. Vücut direncini arttırır. Bir adet tüketilmesinin bile bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenir. B vitamini kompleks grupları ( B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini) bakımından zengin içeriğe sahiptir.

DURİAN MEYVESİ NEDEN KÖTÜ KOKAR?

Durian meyvesi oldukça yoğun bir kokuya sahiptir ve bu nedenle kapalı mekanlarda tutulması önerilmez. Meyvenin kokusu oldukça keskindir ve birçok kişi için hoş olmayabilir. Durian meyvesinin tadı, tatlı soğan pudingine benzeyen bir tatlılık ve kremamsı bir dokuya sahiptir. Bazıları için meyvenin tadı kremaya benzer. Güneydoğu Asyalılar için, durian meyvesi lezzeti cennetteki gibi olup kokusu ise cehenneme benzer