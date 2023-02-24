Duran Bülbül kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Duran Bülbül'ün hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Duran Bülbül geliyor. Peki, Duran Bülbül kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, hangi üniversitede, evli mi? Duran Bülbül'ün hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Prof. Dr. Duran Bülbül'ün hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Prof. Dr. Duran Bülbül kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

PROF. DR. DURAN BÜLBÜL KİMDİR?

Prof. Dr. Duran Bülbül akademisyen, yazar ve maliyecidir. Duran Bülbül, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Maliye Anabilim Dalı akademisyenidir, öğretim görevlisidir. Toplamda 34 yayını ve 31 tez danışmanlığı bulunmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Prof. Dr. Duran Bülbül'ün Twitter'da 1300 takipçisi bulunurken, İnstagram'da ise 265 takipçisi bulunmaktadır.