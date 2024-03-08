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Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli?

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1958 doğumlu Durali Kolpak, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. 2014 yılından bu yana Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi olan Kolpak, meclis üyeliği yaptığı dönemlerde plan bütçe, tarım hukuk ve imar komisyonlarında aktif görevler üstlendi. Evli ve üç çocuk babası olan Kolpak, topluma hizmet etmeye devam etmektedir.

AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Antalya-Konyaaltı Belediye Başkan adayı ise Durali Kolpak oldu. Vatandaşlar, Durali Kolpak'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Durali Kolpak kimdir? AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli?

DURALİ KOLPAK KİMDİR?

  • Durali Kolpak Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1958 yılında doğdu.
  • İlk, Orta ve Lise eğitimini Antalya'da tamamladı.
  • 2014 yılından bu yana Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi olan Kolpak, Meclis üyeliği yaptığı dönemlerde plan bütçe, tarım hukuk ve imar komisyonlarında aktif olarak görev almıştır.
  • Durali Kolpak evli ve üç çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Antalya Gündem Yaşam Politika Haberler

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