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Durakta yolcular metrobüs beklerken tır geldi

İhlas Haber Ajansı - Burak Uğur - Genel
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Durakta yolcular metrobüs beklerken tır geldi Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Metrobüs yoluna TIR girdi Metrobüs'ü beklerken TIR'ın geldiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü İstanbul(İHA)-Üsküdar'da yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi.

Durakta yolcular metrobüs beklerken tır geldi

Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Metrobüs yoluna TIR girdi

Metrobüs'ü beklerken TIR'ın geldiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü

İSTANBUL - İstanbul(İHA)- Üsküdar'da yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Altunizade durağında metrobüs bekleyen vatandaşlar, metrobüs yerine yolda yük dolu tırı görünce şaşkına döndü. O anlar başka metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Yolda gariplik olduğunu fark eden tır şoförü tırı Altunizade metrobüs durağında durdu. O sırada Altunizade durağında metrobüs beklerken durağa TIR'ın yanaştığını gören vatandaşlar yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Metrobüs yoluna giren TIR'ı güvenlik görevlileri yardımıyla yoldan çıkarılırken, metrobüs yoluna TIR'ın girdiği o anlar ise başka bir metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur - Genel

Altunizade İstanbul Üsküdar Genel Haberler

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