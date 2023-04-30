Duraklarda bekleyen vatandaşlar geç gelen metro seferleri nedeniyle İBB'ye tepki gösterdi

İSTANBUL - Yenikapı metroda akşam saatlerinde yoğunluk yaşadı. Geç gelen seferlere tepki gösteren vatandaşlar, İBB istifa sloganı attı.

Yenikapı metroda akşam saatlerinde yoğunluk yaşadı. Metrolar geç ve dolu gelince vatandaşlar duruma isyan etti. Vatandaşlar geç gelen seferlere tepki gösterdi. Yolcular İBB istifa sloganı attı.Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.