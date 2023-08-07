Durağan Kaymakamlığı ve Durağan Belediyesi tarafından düzenlenen Off-Road ve Kamp Çadır Etkinliği ilgi gördü. Etkinlikte bireysel performans gösterileri yapıldı ve müzik etkinliği düzenlendi. Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, katılımcılara teşekkür ederek, etkinliklerin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Durağan Kaymakamlığı ve Durağan Belediyesinin düzenledikleri "Durağan Off-Road ve Kamp Çadır Etkinliği" ilgi gördü.

Kaymakamlığının koordinesinde, Durağan Belediyesince hafta sonu organize edilen Off-Road etkinliğinin ilk etabı İkiz Göletler'deki ve Gökırmak Vadisi'ndeki bireysel performans gösterilerinin, Sinop Vali Yardımcısı ve Kaymakam Vekili Ahmet Berkay Deniz'in start vermesi ile başladı.

Etkinliğin 2. Etap gösterileri Buzluk Yaylası'nda devam etti. Vali Yardımcısı Deniz, kamp kuran off-road ekibine yöreye ait keşkek, yahni ve Durağan pirinci ikram etti

Buzluk Yaylası Kalfet Konağı'nın bahçesinde kurulan kamp çadır alanında düzenlenen müzik etkinliğinde konuşan Deniz, katılımcılara teşekkür edip, bu tür sportif ve kültürel etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam ettirileceğini söyledi

Deniz, gösteriler sonunda Durağan Belediyesiyle birlikte off-road ekibini Tarihi Durakhan'da ağırlayarak, İstanbul, Bolu ve çevre illerden ilçeye gelen off-road ekibine ve misafirlere teşekkür etti.