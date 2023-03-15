Dur Yolcu şiiri sözleri! Dur Yolcu şiiri kimin? Bir Yolcuya şiiri oku!

"Dur Yolcu" sözleri ile hafızalara kazınan "Bir Yolcuya" şiiri her yıl olduğu gibi bu yılda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde tekrar hatırlandı. İşte Dur Yolcu şiiri sözleri ve Bir Yolcuya şiiri!