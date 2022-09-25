Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Disney Plus platformunun kendi dizilerinden bir tanesi olan Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm ne zaman? Sorusu, izleyicilerin merakla araştırmakta olduğu sorulardan bir tanesi. Dizinin izleyicileri ise Dünyayla Benim Aramda hangi gün yayınlanacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm ne zaman? Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm çıktı mı, Hangi gün yayınlanacak?

Dünyayla Benim Aramda hangi gün yayınlanacak? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından yeni bölümde neler olacağını merak edenler tarafından araştırılıyor ve merakla bekleniyor. 14 Eylül tarihinde Disney Plus platformunda yerini alan dizi hakkında birçok detay araştırılıyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm ne zaman? Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm çıktı mı, Hangi gün yayınlanacak?

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünyayla Benim Aramda, Hülya Gezer tarafından Disney+ için oluşturulan ve 14 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmaya başlayan dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidir. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger yer almaktadır. 8 Bölüm süreceği tahmin edilen dizinin ilk bölümü 14 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşmuştu. Merak edilen 4. bölüm ise 28 Eylül tarihinde Disney+ platformunda izleyicileri ile buluşacak.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Demet Özdemir - İlkin

Buğra Gülsoy - Tolga

Hafsanur Sancaktutan - Sinem

Metin Akdülger - Kenan

Zerrin Tekindor - Burçin

İbrahim Selim - Cüneyt

Melisa Döngel - Ceren

Ali Yoğurtçuoğlu