Geçtiğimiz günlerde Disney+ platformunda yayınlanmaya başlayan Dünyayla Benim Aramda dizisi, izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Oyunculukları ve karakterleri ila dikkat çeken Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimlerdir? Sorusu birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimlerdir? İşte Dünyayla Benim Aramda oyuncu kadrosu! Dünyayla Benim Aramda İlkin, Sinem, Tolga Kimdir?

Dünyayla Benim Aramda dizisinin yoğun ilgi görmesi nedeniyle dizide yer alan oyuncuların kim oldukları izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Diziyi izlemekte olan birçok kişi Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimlerdir? Sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde Dünyayla Benim Aramda oyuncu kadrosunu açıkladık. Peki, Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimlerdir? Dünyayla Benim Aramda İlkin, Sinem, Tolga Kimdir? İşte Dünyayla Benim Aramda oyuncu kadrosu!

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dünyayla Benim Aramda dizisinin oyuncuları arasında birçok ünlü isim yer almaktadır. Kadroda yer alan oyuncular ise şu şekilde;

Demet Özdemir - İlkin

Buğra Gülsoy - Tolga

Hafsanur Sancaktutan - Sinem

Metin Akdülger - Kenan

Zerrin Tekindor - Burçin

İbrahim Selim - Cüneyt

Melisa Döngel - Ceren

Ali Yoğurtçuoğlu

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA İLKİN KİMDİR?

Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan İlkin karakterine Demet Özdemir hayat vermektedir. Demet Özdemir 26 Şubat 1992 Kocaeli doğumlu olup Oyuncu ve Şarkıcı olarak tanınmaktadır.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA TOLGA KİMDİR?

Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan Tolga karakterini Buğra Gülsoy canlandırmaktadır. 22 Şubat 1982'de Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Gülsoy, 13 yaşında ilk sahne deneyimini yaşadı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun oldu.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA SİNEM KİMDİR?

Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan Sinem karakterine Hafsanur Sancaktutan oynamaktadır. Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000 İstanbul doğumlu olup Oyuncu olarak tanınmaktadır.