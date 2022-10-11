Disney+ platformunda yayınlanmaya başlayan Dünyayla Benim Aramda dizisi, izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Dünyayla Benim Aram dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırıyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimler? Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm ne zaman? Dünyayla Benim Aramda konusu ne? İşte detaylar...

Dünyayla Benim Aramda 5. bölüm İZLE! Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm izle! Dünyayla Benim Aramda 5.bölüm full HD izle!

Disney+ platformunda yayınlanmaya başlayan Dünyayla Benim Aramda dizisi, izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Dünyayla Benim Aram dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimler? Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm ne zaman? Dünyayla Benim Aramda konusu ne? Detaylar haberimizde...

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU NE?

Dünyayla Benim Aramda, büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünyayla Benim Aramda dizisinin 6. bölümünün 12 Ekim tarihinde yayınlanacağı öngörülmektedir.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir - İlkin

Buğra Gülsoy - Tolga

Hafsanur Sancaktutan - Sinem

Metin Akdülger - Kenan

Zerrin Tekindor - Burçin

İbrahim Selim - Cüneyt

Melisa Döngel - Ceren

Ali Yoğurtçuoğlu