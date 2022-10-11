Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimler? Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm ne zaman? Dünyayla Benim Aramda konusu ne?
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Disney+ platformunda yayınlanmaya başlayan Dünyayla Benim Aramda dizisi, izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Dünyayla Benim Aram dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırıyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimler? Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm ne zaman? Dünyayla Benim Aramda konusu ne? İşte detaylar...
Disney+ platformunda yayınlanmaya başlayan Dünyayla Benim Aramda dizisi, izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Dünyayla Benim Aram dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda oyuncuları kimler? Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm ne zaman? Dünyayla Benim Aramda konusu ne? Detaylar haberimizde...
Dünyayla Benim Aramda, büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.
Dünyayla Benim Aramda dizisinin 6. bölümünün 12 Ekim tarihinde yayınlanacağı öngörülmektedir.
Demet Özdemir - İlkin
Buğra Gülsoy - Tolga
Hafsanur Sancaktutan - Sinem
Metin Akdülger - Kenan
Zerrin Tekindor - Burçin
İbrahim Selim - Cüneyt
Melisa Döngel - Ceren
Ali Yoğurtçuoğlu