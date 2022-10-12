Geçtiğimiz haftalarda izleyicisi ile buluşan Dünyayla benim aramda dizisi büyük ilgi topladı. Sevilen ve bilinen isimlerin rol aldığı Dünyayla benim aramda dizisini izlemek isteyenler ise Dünyayla benim aramda hangi kanalda yayınlanıyor? sorusuna yanıt arıyor. Dünyayla benim aramda hangi kanalda yayınlanıyor? Dünyayla benim aramda nereden izlenir?

14 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmaya başlayan dram ve romantik türdeki Türk dizisi, Dünyayla benim aramda kısa süre önce izleyici ile buluştu. Diziseverler ise Dünyayla benim aramda hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dünyayla benim aramda hangi kanalda yayınlanıyor? Dünyayla benim aramda nereden izlenir?

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA HANGİ KANALDA?

Dünyayla Benim Aramda, Hülya Gezer tarafından Disney+ için oluşturulan ve 14 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmaya başlayan dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidir. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger yer almaktadır. Dünyayla benim aramda dizisini izlemek için Disney Plus'a üye olmalısınız.