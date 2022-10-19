Disney+ platformunun sevilen içeriklerinden bir tanesi olan Dünyayla Benim Aramda 2. sezon tarihi ne zaman? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren birçok kişinin ilgisini ve dikkatini çekmeyi başaran dizi, gündemde yer alıyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda 2. sezon tarihi ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 2. sezon tarihi açıklandı mı? Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman başlıyor?

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DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 2. SEZON TARİHİ NE ZAMAN?

Sevilen dizinin final yapmasının ardından izleyiciler yeni sezon tarihini merak etmeye başladı. Dünyayla Benim Aramda dizisinin yeni sezon tarihi için resmi kaynaklardan henüz bir tarih belirtilmedi. Dizinin yeni sezonu için kesin bir tarih söz konusu olduğunda haberimize eklenecektir.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU NE?

Dünyayla Benim Aramda, büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA HANGİ KANALDA?

Dünyayla Benim Aramda, Hülya Gezer tarafından Disney+ için oluşturulan ve 14 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmaya başlayan dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidir. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger yer almaktadır. Dünyayla benim aramda dizisini izlemek için Disney Plus'a üye olmalısınız.