Disney+ platformunun başarılı ve bir o kadar da ilgi çekici dizilerinden bir tanesi olan Dünyayla Benim Aramda dizisinin 2. sezon tarihi, dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri 2. sezonun yayınlanma tarihini merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 2. sezon hangi tarihte başlayacak?

Yayınlandığı tarihten itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan Dünyayla Benim Aramda dizisi birçok izleyici tarafından yoğun ilgi görüyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken dizinin 2. sezonu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Bu haberimizde merak eden izleyiciler için Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman? Dünyayla Benim Aramda 2. sezon hangi tarihte başlayacak?

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 2. SEZON NE ZAMAN?

Sevilen dizinin final yapmasının ardından izleyiciler yeni sezon tarihini merak etmeye başladı. Dünyayla Benim Aramda dizisinin yeni sezon tarihi için resmi kaynaklardan henüz bir tarih belirtilmedi. Dizinin yeni sezonu için kesin bir tarih söz konusu olduğunda haberimize eklenecektir.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA HANGİ KANALDA?

Dünyayla Benim Aramda, Hülya Gezer tarafından Disney+ için oluşturulan ve 14 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmaya başlayan dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidir. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger yer almaktadır. Dünyayla benim aramda dizisini izlemek için Disney Plus'a üye olmalısınız.