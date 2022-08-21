Bu akşam ekrana gelecek olan filmin yönetmen koltuğunda Steven R. Monroe oturuyor. Dünyanın Sonu Filmi oyuncuları arasında Graem Beddoes, Caroline Cave gibi isimler bulunuyor. Peki, Dünyanın Sonu filmi konusu ne? Dünyanın Sonu filmi oyuncuları kimler?

Dünyanın Sonu filmi yayın akışı içerisinde yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmin yönetmen koltuğunda Steven R. Monroe oturuyor. Dünyanın Sonu Filmi oyuncuları arasında Graem Beddoes, Caroline Cave gibi isimler bulunuyor. Peki, Dünyanın Sonu filmi konusu ne? Dünyanın Sonu filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

DÜNYANIN SONU FİLMİ KONUSU

Dünya yüzeyinin çok yükseklerinden garip şekilli elektromanyetik plazma yağmurları yağmaktadır. Her çarpma büyük güç kesintilerine sebep olur, elektrik ve haberleşme sistemlerini çökertir. Bu kıyamet günü tam olarak bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibidir ve iki video kaset dükkanı tezgahtarının tam olarak hazırlandığı şeyde budur.

DÜNYANIN SONU FİLMİ OYUNCULARI

Dünyanın Sonu filmi oyuncuları arasında Graem Beddoes, Caroline Cave, Simon Chin, Brad Dourif, Merrilyn Gann gibi isimler yer alıyor.