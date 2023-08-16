Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye pazarına giriş yapıyor

BYD, Türk tüketicisiyle buluşmak için ALJ Türkiye distribütörlüğünde elektrikli modellerini satışa sunacak. 2022'de en çok satılan elektrikli araç markası olan BYD, Türkiye pazarında güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. BYD Türkiye'nin Genel Müdürlüğüne İsmail Ergun getirildi.

Dünyanın önde gelen elektrikli araç ve batarya üreticilerinden BYD (Build Your Dreams), Türk tüketicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

ALJ Türkiye distribütörlüğünde pazara giriş yapacak olan BYD, bu yılın son çeyreğinde elektrikli modellerini satışa sunmaya başlayacak.

2022'de dünyanın en çok satılan elektrikli araç markası ünvanına sahip olan BYD, 2023'ün ilk yarısında da bu başarısını sürdürerek adından söz ettirmeye devam etti. 5 milyonuncu yeni enerji aracını (NEV) geçtiğimiz günlerde banttan indiren BYD, dünyada bu adede ilk ulaşan üretici olarak önemli bir kilometre taşına daha imza atmayı başardı. Geniş elektrikli ürün gamı, premium tasarımı ve batarya teknolojileriyle bir dünya devi olan BYD, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun

BYD Türkiye'nin Genel Müdürü İsmail Ergun oldu

BYD Türkiye yapılanmasının başına ise, otomotiv dünyasının deneyimli ismi İsmail Ergun getirildi. İsmail Ergun, BYD'nin Türkiye pazarında lider elektrikli araç markası olma hedefiyle tüm operasyonlardan sorumlu Genel Müdür olarak görev alacak. Toyota Türkiye'de Pazarlama, Satış, Satış Sonrası ve Bayi Yönetimi gibi birçok alanda 30 yıldan fazla üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip olan İsmail Ergun, son olarak Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'de Chief Operations Officer (COO) görevini sürdürmekteydi.