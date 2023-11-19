İlk olarak Dünya'nın merkezinin Kudüs'e denk geldiğini, dolayısıyla Kudüs'ün İncil'de belirtildiği gibi özel bir yeri olduğunu ispatlamaya çalışan Hristiyan yaratılışçılar tarafından ileri sürülen bu iddia son zamanlarda yeniden gündem oldu. Peki, Dünyanın merkezi Çorum mu, Kırşehir mi? Dünyanın merkezi neresi? İşte detaylar…

Dünyanın merkezi kavramı, genellikle coğrafik anlamda bir karşılığı olmayan, sembolik bir ifadedir. Peki, Dünyanın merkezi Çorum mu, Kırşehir mi? Dünyanın merkezi neresi? İşte detaylar…

DÜNYANIN MERKEZİ NERESİ?

Dünya, bir küre şeklinde olduğu için herhangi bir "merkez" noktası fiziksel olarak belirlenemez. Ancak bazı kültürler veya mitolojilerde dünyanın merkezi konsepti, sembolik, dini veya mistik anlamlar taşıyabilir.

Eğer coğrafi anlamda dünyanın merkezi olarak soruyorsanız, bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Ancak bazı kültürlerde bu konsept, farklı yerlere atıfta bulunabilir. Örneğin, Tibet Buddhizmi'nde dünyanın merkezi olarak kabul edilen bir yer vardır. Ancak bu tür referanslar genellikle coğrafi gerçeklikle değil, kültürel veya dini inançlarla ilişkilidir.

DÜNYANIN MERKEZİ ÇORUM MU, KIRŞEHİR Mİ?

2022 yılının sonundaysa, yabancı bir emlak ajansının Kırşehir'deki yatırımlarını değerlendirmek amacıyla bu konuyu gündeme getirmesi nedeniyle bu konu Türkiye'de yeniden gündeme oturmuştur. Kimi zaman "Kuzey Amerika'nın coğrafi merkezi" gibi tartışmalar da ABD'de gündeme getirilmekte ve hangi şehrin bu "unvana" erişmesi gerektiği tartışılmaktadır.