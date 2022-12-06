Sosyal medyanın gelişimiyle beraber hayatımızın odak noktası haline geldi. Günümüzde ise sosyal medyada bir takipçi kitlesine ulaşmak kolay hale geldi. Bazı dikkat çekici videolar, yazılar ile sosyal medyada fenomen olma şansı elde edilebiliyor. Dünyanın ilk internet fenomeni olan isim ise merak ediliyor. Peki, Dünyanın ilk internet fenomeni İnternet Mahir kimdir?

İnternet fenomenleri artık günümüzde büyük ilgi uyandırıyor. Vatandaşlar gününün çoğu kısmını sosyal medyada geçirirken, birçok internet fenomenini takip ediyor. Bunlardan biri ise İnternet Mahir'dir. Peki, Dünyanın ilk internet fenomeni İnternet Mahir kimdir? İşte detaylar...

İNTERNET MAHİR KİMDİR?

İnternet Mahir, asıl adı Mahir Çağrı olan, "I kiss you all" sloganı ile tanınmış ve yaptığı basit kişisel web sitesi ile ödül almış kişi. 15 Ekim 2005 tarihli Vatan gazetesi ekinde yapılan bir röportajda hâlâ dünyada tanındığını, çeşitli yardım faaliyetlerine katıldığını ve çok daha zengin bir içerikle sitesinin yenileceğini belirtmiştir. Sacha Baron Cohen isimli aktör, 2006 yılı sonbaharında, Borat isimli komedi filmi karakteriyle dünyada büyük başarı yakalamıştır. Borat karakterinin kendisine benzerliği nedeniyle Mahir Çağrı, "kendisinden izinsiz taklidi yapıldığı" iddiasıyla dava açacağını duyurmuştur. İnternet Mahir'in sitesi, "Türkçe düşünüş" olarak adlandırılan, Türkçeden İngilizceye birebir çeviri hatalarıyla, önemli İngilizce dilbilgisi ve imla hatalarıyla dolu mesajlar içermektedir. Ancak bu hatalı mesajlar eleştiriden çok sempati toplamıştır.

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