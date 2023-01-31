Bilim dünyası bu araştırma ile ikiye bölündü. Araştırmacılar, Dünya'nın iç çekirdeğinin yer küreyle aynı yönde dönmesinin durduğunu ve hatta tersi yönde dönmeye başlamış olabileceğini öne sürdü. Peki, Dünyanın iç çekirdeği tersine mi dönüyor? Dünyayı ne bekliyor? Dünya çekirdeği yok olursa ne olur? Dünyanın çekirdeği hangi haldedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Gezegenimiz Dünya birçok farklı katmandan oluşuyor. Gezegenin merkezinde iç çekirdek olarak adlandırılan devasa bir top olunduğu biliniyordu devasa top Dünya'nın ekseniyle aynı yönde dönüyordu. Yapılan yeni bir çalışmaya göre iç çekirdekteki hareketlilik durdu ve Bili insanlarının iddialarına göre bu top artık tam tersi yönden yeniden hareketegeçti. Dünya iç çekirdeğindeki bu durum bilim dünyasına damgasını vurdu. Kamuoyu Dünya iç çekirdeği tersine mi dönüyor? ideasını tartışıyor. Peki, Dünyanın iç çekirdeği tersine mi dönüyor? Dünyayı ne bekliyor? Dünya çekirdeği yok olursa ne olur? Dünyanın çekirdeği hangi haldedir? Detaylar haberimizde...

DÜNYANIN ÇEKİRDEĞİ TERSİNE Mİ DÖNÜYOR?

Bilim dünyası bu iddiayı konuşuyor. Dünyaca ünlü dergi grubu Nature Geoscience çıkan araştırma yazısına göre: Plüton büyüklüğünde sıcak bir demir topu andıran Dünya'nın iç çekirdeği, "artık gezegenle aynı yönde dönmüyor ve hatta tam tersi yönde dönüyor" olabilir tahminde bulundu .

Yüzeyin yaklaşık 5 bin km altında "gezegen içindeki gezegen" sıvı metal dış çekirdeğin içinde yüzdüğü için bağımsız olarak dönebiliyor. İç çekirdeğin dönüş şekli bilim insanları arasında tartışma konusu olduğundan son araştırmanın da yine bilim dünyasında tartışma yaratması bekleniyor. Zira iç çekirdekle ilgili bilinenler oldukça sınırlı olduğu bilinmekte.

DÜNYA ÇEKİRDEĞİ YOK OLURSA NE OLUR?

Eğer çekirdek tamamen soğursa, gezegenimiz de soğuyacak ve ölecektir. Ayrıca bu süreç birazcık karanlık olacaktır çünkü enerji santralleri yerkabuğundan radyan ısıyı çekerler ve bu ısıyı suyu ısıtmakta kullanırlar, türbinlerin çevrilip elektrik üretilebilmesi için gereken buhar böyle oluşur.

DÜNYA ÇEKİRDEĞİ YAKLAŞTIKÇA NE OLUR?

Çekirdeğin dış kısımları sıvı haldeyken en iç kısımları ise katıdır. Yeryüzündeki ortalama sıcaklık 15°C civarındadır. Ancak Dünya'nın merkezine doğru gidildikçe sıcaklık artmaya başlar. İç çekirdeğin sıcaklığının 6000°C civarında olduğu düşünülüyor.

DÜNYANIN KAÇ ÇEKİRDEĞİ VAR?

Yüksek basınçla kristalize olmuş demir-nikelden oluşan 1220 km çapındaki katı iç çekirdek ve 2200 km çapıyla demirden oluşan sıvı dış çekirdek.

DÜNYANIN ÇEKİRDEĞİ HANGİ HALDEDİR?

Dünya'nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120–2890 km'ler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371–5150 km'ler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. İç çekirdekte bulunan demir-nikel alaşımı çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış çekirdekte ise bu karışım erimiş haldedir.