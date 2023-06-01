Dünyanın en zengin insanı kim oldu 2023 ve Elon Musk dünyanın en zengin kaçıncı adamı oldu soruları gündeme geliyor. ABD'li iş insanı Elon Musk, nisan ayında LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'a kaptırdığı 'dünyanın en zengini' unvanını yeniden kazandı. Ardından, dünyanın en zengin insanı kim oldu 2023 ve Elon Musk dünyanın en zengin kaçıncı adamı oldu merak ediliyor. Peki, Dünyanın en zengin insanı kim oldu 2023? Elon Musk dünyanın en zengin kaçıncı adamı oldu?

Dünyanın en zengin insanı kim oldu ve Elon Musk dünyanın kaçıncı en zengin adamı olduğu merak ediliyor. Dünyanın en zengin insanı kim oldu 2023 ve Elon Musk dünyanın en zengin kaçıncı adamı oldu soruları gündeme geliyor. Dünyanın en zengin insanı kim oldu 2023? Elon Musk dünyanın kaçıncı en zengin adamı oldu? Detaylar haberimizdedir…

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI KİM OLDU 2023?

ABD'li iş insanı Elon Musk, nisan ayında LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'a kaptırdığı 'dünyanın en zengini' unvanını yeniden kazandı. Musk, "Dünyanın en zengin 500 insanı" listesinde 192 milyar dolarlık net servetiyle zirvede yerini aldı.

ELON MUSK DÜNYANIN KAÇINCI EN ZENGİN ADAMI OLDU?

Nisandaki sıralamada 211 milyar dolarlık servetiyle Musk'ı geçerek dünyanın en zengini olan Fransız iş insanı Arnault'un ise sahibi bulunduğu LVHM şirket hisselerinin değer kaybetmesiyle serveti 187 milyar dolara geriledi.

LVMH'nin hisse değeri, son bir ayda yüzde 10 kayıp yaşarken Arnault'un servetinin de buna bağlı olarak bir günde 11 milyar dolar azaldığı belirtiliyor.

"Dünyanın en zenginleri" listesinde Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 144 milyar dolarlık servetiyle 3. ve Microsoft'un sahibi Bill Gates, 125 milyar dolarla listenin 4. sırasında kendisine yer buldu.