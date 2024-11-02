Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ilk üç ülkesi Hindistan, Çin ve ABD iken dördüncü ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapla

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ilk üç ülkesi Hindistan, Çin ve ABD iken dördüncü ülke hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

DÜNYANIN EN YÜKSEK NÜFUSA SAHİP İLK ÜÇ ÜLKESİ HİNDİSTAN, ÇİN VE ABD İKEN DÖRDÜNCÜ ÜLKE HANGİSİDİR?

A: Pakistan

B: Brezilya

C: Endonezya

D: Nijerya

Cevap: C