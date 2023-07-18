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Dünyanın En Yüksek Antik Sarayı Potala Sarayı

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Dünyanın en yüksek antik sarayı olan Potala Sarayı, 7. yüzyılda Tibet Kralı Songtsa Gambo tarafından yaptırılmış ve Beşinci Dalai Lama tarafından 17. yüzyılda genişletilmiştir. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen saray, Tibet'teki en popüler turistik yerlerden biri. 100.000'den fazla kültürel kalıntıya ev sahipliği yapan Potala Sarayı, antik mimarinin bir örneği. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor (XHTV)

Dünyanın en yüksek antik sarayı olan Potala Sarayı, 7. yüzyılda Tibet Kralı Songtsa Gambo tarafından yaptırılmış ve Beşinci Dalai Lama tarafından 17. yüzyılda genişletilmiştir.

1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen saray, Tibet'teki en popüler turistik yerlerden biri.

100.000'den fazla kültürel kalıntıya ev sahipliği yapan Potala Sarayı, antik mimarinin bir örneği.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Turizm

Dalai Lama Saray Turizm Haberler

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