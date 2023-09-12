Dünyanın en ucuz elektrikli otomobili: Nimma Nano BOX

Elektrikli otomobil piyasasında farklı bütçelere uygun seçenekler sunulmaya devam ediyor. Çinli otomobil üreticisi Nimma'nın lisans haklarıyla ürettiği Nimma Nano BOX, Dacia Spring'in kayıp ikizi olarak nitelendiriliyor. Uygun fiyatıyla dikkat çeken bu otomobil, dünyanın en ucuz elektrikli araçlarından biri olabilir.

Elektrikli otomobil hamleleri yapılmaya devam edilirken farklı bütçelere uygun elektrikli otomobillerde piyasaya sürülüyor. Bunlardan bir kaçını saymak gerekirse Leapmotor T03, Dacia Spring, tam bir otomobil olarak sayamıyor olsak da Volta EV1 vb. otomobilleri örnek gösterebiliriz. Fakat bir de Çinlilerin kopyalama huyundan kaynaklı olsa gerek Dacia Spring modelinin kayıp ikizi ortaya çıktı. İşte dünyanın en ucuz elektrikli otomobili sayılabilecek Nimma Nano BOX ve detayları…

Dünyadaki en ucuz elektrikli otomobil olabilir: Nimma Nano BOX!

Dacia Spring'in kayıp ikiz kardeşi muamelesi gören Nimma Nano BOX aslında lisans hakları alınmış bir Çinli otomobil modeli. Araç ön ve iç tasarımdaki bazı değişiklikler hariciyle neredeyse tamamen Dacia Spring'e benzemesinin yanı sıra oldukça uygun fiyatlı. Hatta bu otomobil şu an dünyada "otomobil" sınıfına gerçekten girebilecek en ucuz elektrikli araç olabilir.

Çinli Dongfeng markasının bir alt markası olan Nimma, satın aldığı lisans hakları sayesinde bu otomobili üretiyor. Şu an sadece Çin pazarında satışta olan model 10 bin dolardan daha ucuz bir fiyat etiketine sahip. En ucuz elektrikliler olarak bilinen Dacia Spring ve Leapmotor T03 modellerinin Çin'de 12 ile 13 bin dolar arasındaki fiyatlarda satıldığını düşündüğümüzde Nimma Nano BOX gerçekten oldukça ucuz.

Türkiye'nin en ucuz elektrikli SUV modeli olacak: Leapmotor C10

Bunun yanı sıra otomobil ikiz kardeşi Dacia Spring'e göre 30 kilometre daha fazla menzile sahip. Bunların dışındaki tüm özellikler ise neredeyse aynı. Nimma Nano şu an sadece Çin'de satılıyor fakat önümüzdeki yıl Avrupa ve Türkiye'de de satılacak. Otomobilin Türkiye fiyatına gelirsek Dacia Spring şu anda 969 bin TL'den satışta.

Türkiye'de Çin'den ithal edilen otomobiller yüzde 10 civarında bir ek vergiye tabii tutulmaktadır. Bu da maalesef Nimma Nano modelinin 1 milyon TL eşiğinin üzerinde bir fiyata da satılabileceği anlamına gelmekte. Peki siz Nimma Nano BOX modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…