Dünyanın en sevilen hangisi? 2023 Dünyanın en sevilen takımları listesi (Galatasaray, Fenerbahçe)!

Dünyanın en sevilen takımları Marca gazetesinin yaptığı anket ile belli oldu. Listede Türkiye'den sadece bir takım yer aldı. Peki, dünyanın en sevilen hangisi? 2023 DÜnyanın en sevilen takımları listesi!