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Dünyanın en sevilen hangisi? 2023 Dünyanın en sevilen takımları listesi (Galatasaray, Fenerbahçe)!

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Dünyanın en sevilen takımları Marca gazetesinin yaptığı anket ile belli oldu. Listede Türkiye'den sadece bir takım yer aldı. Peki, dünyanın en sevilen hangisi? 2023 DÜnyanın en sevilen takımları listesi!

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İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca, yaptığı anket ile dünyanın en sevilen futbol takımlarını belirledi. 25 takımın yer aldığı listenin zirveye İran'ın Persepolis takımı yer aldı. Galatasaray ise Türkiye'den yer alan tek takım olarak 20. sırada kendisine yer buldu. Peki, Dünyanın en sevilen hangisi?

DÜNYANIN EN SEVİLEN TAKIMLARI LİSTESİ

Dünyanın en sevilen takımları anketinin sonuçlarında Türkiye'den yalnızca Galatasaray listeye girebildi. Sarı-kırmızılılar, 20. sırada yer aldı.

Ankete göre ilk 25 takım şöyle:

Persepolis

Real Madrid

Liverpool

Milan

Ajax

Manchester United

Porto

Bayern Münih

Benfica

Juventus

Boca Junior

River Plate

Santos

Flamengo

Palmeiras

Penarol

Barcelona

LA Galaxy

Colo Colo

Galatasaray

Steaua Bucharest

Atletico Madrid

America

National Athletic

Raja Casablanca

Osman Demir
Osman Demir
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