Dünyanın en sevilen hangisi? 2023 Dünyanın en sevilen takımları listesi (Galatasaray, Fenerbahçe)!
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Dünyanın en sevilen takımları Marca gazetesinin yaptığı anket ile belli oldu. Listede Türkiye'den sadece bir takım yer aldı. Peki, dünyanın en sevilen hangisi? 2023 DÜnyanın en sevilen takımları listesi!
İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca, yaptığı anket ile dünyanın en sevilen futbol takımlarını belirledi. 25 takımın yer aldığı listenin zirveye İran'ın Persepolis takımı yer aldı. Galatasaray ise Türkiye'den yer alan tek takım olarak 20. sırada kendisine yer buldu. Peki, Dünyanın en sevilen hangisi?
DÜNYANIN EN SEVİLEN TAKIMLARI LİSTESİ
Dünyanın en sevilen takımları anketinin sonuçlarında Türkiye'den yalnızca Galatasaray listeye girebildi. Sarı-kırmızılılar, 20. sırada yer aldı.
Ankete göre ilk 25 takım şöyle:
Persepolis
Real Madrid
Liverpool
Milan
Ajax
Manchester United
Porto
Bayern Münih
Benfica
Juventus
Boca Junior
River Plate
Santos
Flamengo
Palmeiras
Penarol
Barcelona
LA Galaxy
Colo Colo
Galatasaray
Steaua Bucharest
Atletico Madrid
America
National Athletic
Raja Casablanca