Herkesin hayallerini süsleyen bir araba vardır. Ancak bu otomobiller hayalleri aşıyor ve milyonlarca dolar değerinde satışa çıkıyor. Tasarımlarıyla nefes kesen bu araçları satın almak için servet harcamak gerekiyor. İşte dünyanın en pahalı 8 arabası!

Dünyanın en pahalı 8 arabası! Sadece multi milyonerler binebiliyor

Lüks araçlar otomobil tutkunlarının her zaman ilgisini çekmiştir. Dünyada sınırlı sayıda üretilen özel araçlar dudak uçuklatıyor. Multi milyonerlerin sahip olabileceği araçların fiyatları 3.9 milyon dolardan başlıyor. Dünyanın en pahalı 8 araba modeli haberimizde!

DÜNYANIN EN PAHALI 8 ARABASI!

Bugatti Chiron Super Sport 300+

İtalyan asıllı lüks spor otomobil markası Bugatti'nin Chiron Super Sport 300+ modeli ilk olarak Eylül 2019'da duyuruldu. Bugatti'nin "yalnızca" 440 km/s maksimum hıza sahip süper otomobilinin fiyatı 3,9 milyon dolar olarak belirlendi. Araçtan ise toplamda 30 adet üretildi.

Lamborghini Veneno

Lamborghini, 50. yılını kutlayarak, 740 beygir gücü ve 509 pound-feet tork üreterek saatte 96 kilometre hıza ulaşabilen Veneno ve Veneno Roadster'ı tanıttı. Bu şimdiye kadar yapılmış en pahalı Lamborghini'dir ve orijinal fiyatı yaklaşık 4,5 milyon dolardır.

Koenigsegg CCXR Trevita

Trevita adı, "üç beyaz" anlamına gelen İsveççe bir kısaltmadır. Başlangıçta üç parçalı sınırlı sayıda piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak üretimde yaşanan inanılmaz zorluklar nedeniyle üretilen bu otomobilin sayısı iki ile sınırlandırıldı. Sınırlı sayıda üretilen modelin maliyeti 4,8 milyon dolar.

Bugatti Divo

Bugatti'nin yeni çıkan favori otomobilleri arasında yer alıyor. Şirket, her birinin maliyeti 5,8 milyon dolar olan bu arabadan 40 adet üretiyor. Divo, Bugatti'nin 21.yüzyılda ürettiği özel üretim gövde yapısına sahip ilk hiper otomobilidir.

Mercedes Maybach Exelero

Bu kendi türünde konsept otomobil 2.660 kg ağırlığındadır ve diğer konsept otomobillerle karşılaştırıldığında son derece hızlıdır. Bu araba sadece 4,4 saniyede sıfırdan saatte 100 kilometreye hızlanıyor. Maliyeti ise 10 milyon dolardan fazla.

Bugatti Centodieci

Bu nadir otomobil, Bugatti'nin 110. yıl dönümünü kutlamak amacıyla piyasaya sürüldü. Bu arabadan sadece 10 adet üretildi. En seçkin otomobillerden biri olan bu aracın fiyatı 9 milyon dolardır.

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire, 1479 beygir gücü ve 1600 newton-metre tork üretebiliyor ve altı egzoz ucuyla geliyor. Bu özel aracın fiyatı 18,7 milyon dolar civarında.

Rolls-Royce Boat Tail

Tüm lüks otomobillerin poster çocuğu olan Rolls Royce ayrı bir sınıfta yer alıyor. Yeni Boat Tail, 2017 yılında üretilen ve maliyeti 12,8 milyon dolar olan Sweptail'in devamı niteliğinde. Boat Tail'in maliyetinin 28 milyon dolar olduğu bildiriliyor. Galatasaray'ın yıldız forveti Icardi de dünyanın en pahalı aracını satın almıştı.

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