Günlük hayatın parçası olan kahve dünyanın kimi yerlerinde cep yakıyor. Bir fincanı bile binlerce lira değerinde olan kahveler ilginç üretim süreçleriyle dikkat çekiyor. İşte dünyanın en pahalı 7 kahvesi!

Dünyanın en pahalı 7 kahvesi! Yarım kilosu 16.380 TL'yi aşıyor. Asya'dan Avrupa'ya, Güney Amerika'dan Afrika'ya dünyanın her yerinde tüketilen kahvelerin fiyatları dudak uçuklatıyor.

Kahve fiyatlarında belirleyici faktör, lezzeti, kokusu, üretimi ve toplanma süreci oluyor. Toplanması ne kadar zor ve lezzetli olursa kahve o kadar pahalı oluyor. Dünyanın en ilginç ve pahalı 7 kahvesinin hikayesi...

Hawaiian Kona Kahvesi

Kahve çekirdekleri Hawaii'nin Kona bölgesindeki volkanik yamaçlardan toplanıyor. Kahveyi satın alırken 450 gr. için 30 ila 35 dolar arasında bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Los Planes Kahvesi

Los Planes kahvesi, El Salvador'daki Sergio Ticas Reyes'e ait bir aile çiftliğinde özel olarak yetişiyor. Typica, Bourbon ve Pacamara olarak üç farklı şekilde servis ediliyor. 450 gram için fiyatı yaklaşık 40 dolar (1090 TL) civarında.

Jamaica Blue Mountain Kahvesi

Yalnızca Jamaika'nın ünlü Blue Mountain bölgesinden gelen ve yaklaşık 1524 metre yükseklikte yetişen kahve çekirdekleri, ünlü Jamaika Blue Mountain kahvesi olarak tanınır. Genellikle 450 gram için maliyeti 50 ila 140 dolar civarındadır.

Hacienda La Esmeralda

Güneybatı Panama'daki Chiriqui bölgesinin dağlık arazisinden gelen bu gurme kahve, serin rüzgarlar arasında olgunlaşmaya bırakılır. Yaklaşık 450 gramın maliyeti yaklaşık 350 dolar.

El Injerto Kahvesi

Bu kahvenin yaklaşık 450 gramı 500 dolara kadar satılıyor. Guatemala'ya özgü bir meyve olan 'Injerto'dan yapılmıştır. Kahve çekirdeklerini doğal yollarla yıkamak ve kırmak için su kanalı kullanılır.

Black Ivory Kahvesi

Black Ivory Coffee, fil dışkısından elde ediliyor. Kuzey Tayland'da filler Arabica kirazlarıyla besleniyor ve onların dışkılarından "fil gübresi kahvesi" elde ediliyor. Fiyatı 450 gr civarında 1.000 dolardan başlıyor, yaklaşık 1.500 dolara kadar çıkabiliyor.

Kopi Luwak Kahvesi

Çoğunlukla 'dışkı kahvesi' olarak anılan bu kahve, olgun kahve kirazlarıyla beslenen Asya palmiye misk kedilerinin dışkısından elde edilir. Kopi Luwak'ın yarım kilogramdan daha azı için fiyatı 150 ila 600 dolar arası fiyat biçiliyor.

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