Dünyanın en küçük otomobili Peel P50 rekor kırdı

Dünyanın en küçük otomobili Peel P50, Almanya'daki Nurburgring Nordschleife pistinde bir turu tamamlayarak beklenmedik bir rekora imza attı. P50, traktörden bile daha yavaş kaldı.

Dünyanın en küçük otomobili Peel P50 ilginç bir yarışta boy gösterdi. Bir YouTube kanalı tarafından hazırlanan videoya göre P50, Almanya'daki Nurburgring Nordschleife pistinde bir turu tamamlayarak "beklenmedik" rekora imza attı.

Peel P50, traktörden bile yavaş kaldı

'Yeşil Cehennem' olarak da bilinen Nordschleife, 20,7 km uzunluğundaki dolambaçlı yollaıyla dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olarak biliniyor. YouTuber ise 50 cc'lik motoruyla üç tekerlekli Peel P50'yi efsanevi pistte kullanmaya karar verdi.

Zaman karşı yarışan YouTuber, tüm pisti bir saatliğine kiraladı. Kopan bir gaz kablosunu tamir etmek için 20 dakika kaybettikten sonra, P50 ile bir turu tamamlamak için 40 dakikadan az zamanı vardı. Her şeye rağmen bir tur 25 dakika 44 saniyede tamamlandı.

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Bu süre aslında rekor kırıyor olsa da, sadece bir tur için olduğunu unutmamak lazım. Bu yüzden Peel P50 aslında traktörden bile daha yavaş kaldı. Örneğin, daha önce 500 HP'lik Claas Xerion 5000 traktörle yapılan yarış 24 dakika 50 saniye tamamlandı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl, efsane otomobilin yeniden yapım versiyonu yayınlandı. P50 Cars isimli bir ekip, internet üzerinden sunduğu parçalar ile her kullanıcının kendi P50'sini yapma fırsatı tanıdı. Otomobilin fiyatı ise 7,495 sterlinden 19,995 sterline kadar uzanıyor.

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