Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri! İstanbul fark attı
Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri listesi güncellendi. Hava kalitesi ölçüm sitelerinden IQAir'in paylaştığı verilere göre, İstanbul'un havası gün geçtikçe kirleniyor. Farklı kıtalardan 100 şehir üzerinden yapılan ölçümlerde İstanbul 39. sırada yer alıyor. Mega kentin havası, dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alan New York, Delhi, Şangay, Sao Paulo gibi şehirlerden daha kirli çıktı.
Hava ölçüm sitelerinden IQAir'in paylaştığı güncel istatistiklere göre İstanbul'un havası gün geçtikçe kirleniyor. En çok kirli havaya sahip büyük şehirler listesinde, ölçüm yapılan 100 şehir arasında İstanbul 39. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında Kuveyt şehri bulunuyor. Onu Dubai takip ediyor.
Son yıllarda hava kirliliğiyle gündeme gelen Çin ve Hindistan'ın bazı şehirlerinin havası İstanbul'dan daha temiz çıktı.
Çin'in Şangay ve Hindistan'ın Delhi şehirleri listede İstanbul'un gerisinde yer alıyor. En temiz hava ise Avustralya'nın en kalabalık şehri Melbourne'un oldu. Haziran 2021 itibarıyla Melbourne'ün nüfusunun 4 milyon 875 bin 400'e yükselmişti.
Dünyanın en kirli havasına sahip şehirler arasında ilk 10 sırada Çin'in Pekin, Chengdu ve Shenyang şehirleri yer alıyor. En kirli şehirler ise Kuveyt'in başkenti Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai oldu.
Covid-19'un dünyaya yayıldığı Çin'in Wuhan şehri de listenin 15. sırasında yer aldı.
Dünya genelinde yaşanan hava kirliliği Avrupa şehirlerini de etkilemeye başladı. Temiz ulaşım ve enerji çalışmaları yapan Amsterdam, Avrupa'daki en kirli kalabalık şehir oldu. Londra, Paris, Berlin ve Madrid'in havasının İstanbul'dan kirli olduğu ölçüldü.
Not: Sitedeki istatistikler günlük olarak değişim gösteriyor.
1 Kuveyt, Kuveyt
2 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
3 Lahor, Pakistan
4 Pekin, Çin Pekin, Çin
5 Cakarta, Endonezya
6 Chengdu, Çin
7 Shenyang, Çin
8 Nairobi, Kenya
9 Karaçi, Pakistan
10 Tel Aviv İsrail
11 Johannesburg, Güney Afrika
12 Kuching, Malezya
13 Kuala Lumpur, Malezya
14 Dhaka, Bangladeş
15 Wuhan, Çin
16 Riyad, Suudi Arabistan
17 Amsterdam, Hollanda
18 Hanoi, Vietnam
19 Londra, Birleşik Krallık
20 Akra, Gana
21 Mumbai, Hindistan
22 Katmandu, Nepal
23 Singapur, Singapur
24 Doha, Katar
25 Taşkent, Özbekistan
26 Kudüs
27 Lima, Peru
28 Bern, İsviçre
29 Krakow, Polonya
30 Kampala, Uganda
31 Berlin, Almanya
32 Washington, D.C., ABD
33 Brüksel, Belçika
34 Bağdat, Irak
35 Münih, Almanya
36 Paris, Fransa
37 Mexico City, Meksika
38 Santiago, Şili
39 İstanbul, Türkiye
40 Incheon, Güney Kore
41 Rotterdam, Hollanda
42 Bratislava, Slovakya
43 Prag, Çek Cumhuriyeti
44 New York, ABD
45 Hangzhou, Çin
46 Delhi, Hindistan
47 Madrid, İspanya
48 Astana, Kazakistan
49 Los Angeles, ABD
50 Şangay, Çin
51 Üsküp, Kuzey Makedonya
52 Roma, İtalya
53 Chongqing, Çin
54 Seul, Güney Kore
55 Bişkek, Kırgızistan
56 Kyoto, Japonya
57 Lyon, Fransa
58 Poznan, Polonya
59 Cezayir, Cezayir
60 Wroclaw, Polonya Wroclaw, Polonya