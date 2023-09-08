Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri! İstanbul fark attı

Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri listesi güncellendi. Hava kalitesi ölçüm sitelerinden IQAir'in paylaştığı verilere göre, İstanbul'un havası gün geçtikçe kirleniyor. Farklı kıtalardan 100 şehir üzerinden yapılan ölçümlerde İstanbul 39. sırada yer alıyor. Mega kentin havası, dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alan New York, Delhi, Şangay, Sao Paulo gibi şehirlerden daha kirli çıktı.

Hava ölçüm sitelerinden IQAir'in paylaştığı güncel istatistiklere göre İstanbul'un havası gün geçtikçe kirleniyor. En çok kirli havaya sahip büyük şehirler listesinde, ölçüm yapılan 100 şehir arasında İstanbul 39. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında Kuveyt şehri bulunuyor. Onu Dubai takip ediyor.

İSTANBUL'UN HAVASI DELHI'DEN DAHA KİRLİ

Son yıllarda hava kirliliğiyle gündeme gelen Çin ve Hindistan'ın bazı şehirlerinin havası İstanbul'dan daha temiz çıktı.

Çin'in Şangay ve Hindistan'ın Delhi şehirleri listede İstanbul'un gerisinde yer alıyor. En temiz hava ise Avustralya'nın en kalabalık şehri Melbourne'un oldu. Haziran 2021 itibarıyla Melbourne'ün nüfusunun 4 milyon 875 bin 400'e yükselmişti.

İLK 10 SIRADA 3 ÇİN ŞEHRİ

Dünyanın en kirli havasına sahip şehirler arasında ilk 10 sırada Çin'in Pekin, Chengdu ve Shenyang şehirleri yer alıyor. En kirli şehirler ise Kuveyt'in başkenti Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai oldu.

Covid-19'un dünyaya yayıldığı Çin'in Wuhan şehri de listenin 15. sırasında yer aldı.

AVRUPA ŞEHİRLERİNİN HAVASI ŞAŞIRTTI

Dünya genelinde yaşanan hava kirliliği Avrupa şehirlerini de etkilemeye başladı. Temiz ulaşım ve enerji çalışmaları yapan Amsterdam, Avrupa'daki en kirli kalabalık şehir oldu. Londra, Paris, Berlin ve Madrid'in havasının İstanbul'dan kirli olduğu ölçüldü.

İŞTE DÜNYANIN EN KİRLİ HAVASINA SAHİP ŞEHİRLERİ

Not: Sitedeki istatistikler günlük olarak değişim gösteriyor.

1 Kuveyt, Kuveyt

2 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

3 Lahor, Pakistan

4 Pekin, Çin Pekin, Çin

5 Cakarta, Endonezya

6 Chengdu, Çin

7 Shenyang, Çin

8 Nairobi, Kenya

9 Karaçi, Pakistan

10 Tel Aviv İsrail

11 Johannesburg, Güney Afrika

12 Kuching, Malezya

13 Kuala Lumpur, Malezya

14 Dhaka, Bangladeş

15 Wuhan, Çin

16 Riyad, Suudi Arabistan

17 Amsterdam, Hollanda

18 Hanoi, Vietnam

19 Londra, Birleşik Krallık

20 Akra, Gana

21 Mumbai, Hindistan

22 Katmandu, Nepal

23 Singapur, Singapur

24 Doha, Katar

25 Taşkent, Özbekistan

26 Kudüs

27 Lima, Peru

28 Bern, İsviçre

29 Krakow, Polonya

30 Kampala, Uganda

31 Berlin, Almanya

32 Washington, D.C., ABD

33 Brüksel, Belçika

34 Bağdat, Irak

35 Münih, Almanya

36 Paris, Fransa

37 Mexico City, Meksika

38 Santiago, Şili

39 İstanbul, Türkiye

40 Incheon, Güney Kore

41 Rotterdam, Hollanda

42 Bratislava, Slovakya

43 Prag, Çek Cumhuriyeti

44 New York, ABD

45 Hangzhou, Çin

46 Delhi, Hindistan

47 Madrid, İspanya

48 Astana, Kazakistan

49 Los Angeles, ABD

50 Şangay, Çin

51 Üsküp, Kuzey Makedonya

52 Roma, İtalya

53 Chongqing, Çin

54 Seul, Güney Kore

55 Bişkek, Kırgızistan

56 Kyoto, Japonya

57 Lyon, Fransa

58 Poznan, Polonya

59 Cezayir, Cezayir

60 Wroclaw, Polonya Wroclaw, Polonya