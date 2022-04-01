1 Nisan Şaka Günü nedeniyle birbirinden komik ve eğlenceli şakalarla kutlanıyor. Peki, dünyanın en iyi ve en güzel 1 Nisan şakaları! İşte, dünyanın en iyi ve en güzel 1 Nisan şakaları!

1 NİSAN'DA YAPILACAK EN KOMİK ŞAKALAR

KARTON KUTU VE SU DOLU BALON

Karton bir kutu bulunur içine son raddeye kadar sisirilmis su dolu balon konur.Yüksekçe bir yerden gözümüze kestirdiğimiz kurbana su kutuyu tutar mısın denir. Sonra seyreyleyin gümbürtüyü. Balon patlar kutunun deliklerinden sular boşalır. Olay hos bir kovalamacayla son bulur.

DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ

Bir paket kremali bisküvi alinir. Bir kac biskuvi ortadan bolunur ve kremalari alinir yerine dis macunu sikilir.Sirasi ile pakete bir dis macunlu bir normal biskuvu ust uste dizilir. Saka yapilacak arkadasin yanina gelindiginde bir tane agzimiza atariz sonra arkadasa ikram ederiz. Dogal olarak bööööoo bu ne bicim buskivi diyecektir. Siz durumu caktirmadan ne olmus gayet güzel deyip siradaki normal bisküviyide aziniza atarsiniz. Bir daha dene deyip siradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

KLASİK KALABALIK ORTAM ŞAKALARI

Kalabalikta yapilan sakalar vardir. Bunlar klasiklesmis sakalar olsa da bir bahsedelim. üç dört kisi bir araya gelinir, kalabalik bir sokakta yürümeye baslanir tam birileriyle karsilasildigi zaman sanki önünde ip varmis da sanki üzerinden geçiliyormus gibi bacaklar kaldirilir. Cok kisi olmasi inandiriciligi arttirir.Ya da ip yerine sanki bir sey varmis gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakilir. Bu arada saka yapilan kisilerin tepkisini gözlemlemek için bir kisi görevlendirilir. Hep birlikte yukari bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir sakadir

BOYALI DÜRBÜN

Bu sakayi bilmeyen birini bulursaniz uygulayabilirsiniz. Bir borunun agiz kismi siyaha boyanir.Uygulama alaninda kendiniz gözünüze degdirmeden bakarsiniz. Aaa! ne enteresan bir de sen baksana sundan dersiniz. O kisi alir bakar "ee ne olmus bir sey yok ki" der fakat gözünün etrafindaki halkadan habersizdir. Bu sakayi birde recel sürerek deneyin isterseniz o da cok hos olur.

SICAK ÇAY BARDAĞI

Az bilinen bir sakadir bu. Masada oturuyorsunuzdur. Bir bardak cay ya da su gelmistir. Yoksa gidip alin gelmesini beklemeyin. Kurbana denir ki iki basparmağını masanin kenarina koyacaksin ben de bardagi iki parmaginin üstüne koyacagim hadi bakalim devirmeden alabilecekmisin. Tamam demesi için degisik gaz vermeler de yapilabilir. Bardagi koyun o biraz ugrasacak ve alamayacak hadi çek sunu diyecek. Siz ise tabiki çekmeyeceksiniz, çekip gideceksiniz o ise çirpinip duracak.

KİBRİT KUTUSUNDA TÜYLÜ CİSİM

Kirbit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumagi koyacaksiniz. Buna ince görünmez bir sicim baglayip alttan cevirerek kirbit kutusunun en uzak kosesine bantla yapistiracaksiniz. Kirbit kutusunu açarken ip siyah yumagi çekecektir. Ve böylece yumak kutudan firlayan acaip bir böcek hissi verecektir. Uygulamasi size kalmis. Not: yumak içerden kutuya takilmasin diye köseye ucgen bir rampa kurulmasi faydali olur 1 nisan şakaları

PÖRTLEYEN MANDALİN

Mandalina altindan para büyüklügünde kucuk bir kapak açilir. Kapak daha sonra yerine yerlestirilecegi için dikkatli kesilmelidir. Bu delikten içerideki etli meyva kismi çay kasigi yada baska bir sey yardimiyla itinayla çikarilir. Içerideki bosluga mayonez, reçel ya da un gibi seyler doldurulur. Kapak uygun bir sekilde yapistirilir.(Belli olmayacak sekilde turuncu bir iplikle bir kaç yerden dikilebilir). Kurban mandalinayi soymak için eliyle bir basinç uygular bu basinç meyvayi portlatip içini disina çikarir.

FOTOMONTAJ

Tanidigimiz birini fotografi varsa bundan iyi bir fotokopi alip gazetenin orta sayfalarindaki haberlere fotomontaj yapariz. Sonra gazeteyi onun okumasini saglariz bir yandan da kenarda durup ne yapacagina bakariz. Iyi uygulandigi taktirde çok eglendirici olur bu saka.

Dünyanın ilk sanal müzesi olan `museumofhoaxes.com` şimdiye kadar yapılmış en iyi 1 Nisan şakalarını derledi.

1 İngiliz yayın kuruluşu BBC`nin 1957`deki `Panorama`da, aşırı ılık geçen kış ve spagettilere saldıran böceklerin ortadan kalkması sayesinde, İsviçreli köylülerin ağaçlarından görülmemiş spagetti rekoltesi elde ettiği bildirildi. Bunun üzerine binlerce İngiliz telefona sarılarak, evlerinde nasıl spagetti yetiştirebileceklerini sordu.

2 Amerikan Sport Illustrated dergisi, 1985`te, beyzbol topuna saatte 270 km hızla vuran ve New York Mets takımına transfer olacak Sidd Finch adlı hayali oyuncunun haberini yazdı. Makalede, oyuncunun bu yeteneğini bir Tibet manastırında idman yaparak elde ettiği yazıldı.

3 1962`de İsveç`in siyah beyaz yayın yapan tek televizyon kanalına 1 Nisanda çıkan bir teknisyen, yeni ve çok basit bir teknoloji sayesinde izleyicilere renkli televizyon izleyebilecekleri müjdesi verdi. Bu yöntem ekranın önüne bir naylon kadın çorabı germekti ve yüz binlerce kişi bu öneriyi gerçekten denedi.

3 1996`de Amerikan fast food zinciri Taco Bell`in, Amerikan bağımsızlık tarihinin sembolü olan ve Philadelphia`da bulunan özgürlük çanını satın aldığını ve federal hükümetin çanın adını Taco özgürlük çanı olarak değiştirdiğini açıklaması, halk arasında infial oluşturdu.

4 1977`de İngiliz The Guardian gazetesi, Hint Okyanusundaki hayali San Seriffe ada cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümünü kutlamak için 7 sayfalık ek çıkardı. Ekte cumhuriyeti oluşturan `Yukarı Kasa` ve `Aşağı Kasa` adalarının kültür ve coğrafyası ayrıntılarıyla anlatıldı.

5 1992`de sol eğilimli NPR (ulusal halk) radyosu, Richard Nixon`ın `Kötü bir şey yapmadım ve bir kez daha kötü bir şey yapmayacağım` sloganıyla başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı. Nixon`ın sesini taklit eden kişi çok başarılı bulundu.

6 1998`de `Bilim ve Akıl için Yeni Meksikalılar`, Alabama eyaletinin, Pi sayısını `İncil`den bir anlam katmak` amacıyla 3,0 olarak değiştirdiğini belirten açıklama yayınlamıştı.

7 Yine 1998`de fast food zinciri Burger King, USA Today gazetesine verdiği tam sayfa ilanla, ünlü `Whopper` hamburgeri yerine solak 32 milyon Amerikalı için `Solaklar için Whopper` ürününü çıkaracağını açıklamış, ardından yeni hamburger için yüz binlerce başvuru aldığını bildirmişti.

8 1995`te Discover dergisi, Aprile Pazzo isimli bir biyoloğun Antarktika`da kafası yassı kemiklerden oluşan ve penguenleri yakalamak için buzu büyük bir hızla ısıtan yeni bir tür hayvan türü keşfetiğini açıklamıştı.

9 1976`da da İngiliz gökbilimci Patrick Moore, 1 Nisan 09.47`de Plüton Jüpiter`in arkasında geçerken sıradışı bir olay meydana geleceğini, gezegenlerin bu dizilişinin Dünya`nın çekim gücünü azaltacağını söylemişti. Tam bu anda sıçrayanların havada uçma hissini duyumsayacaklarını söyleyen Moore`un bu açıklaması binlerce kişi tarafından uygulanmıştı.