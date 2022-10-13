Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması! Dünyanın en iyi üniversitesi hangisi?

Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education, "Dünya Üniversite Sıralaması 2023" sonuçlarını açıkladı. Peki, Dünyanın en iyi üniversitesi hangisi? İşte, Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması!

Dünyanın en iyi üniversiteleri! Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education, "Dünya Üniversite Sıralaması 2023" sonuçlarını açıkladı. Peki, Dünyanın en iyi üniversitesi hangisi? İşte, Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması haberimizde...

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

Oxford Üniversitesi Harvard Üniversitesi Cambridge Üniversitesi Stanford Üniversitesi Massaschusetts Teknoloji Enstitüsü

7 yıldır Avrupa'nın ve dünyanın en iyi üniversitesi olan Oxford, bu yıl da geleneği bozmadı. Oxford'u Harvard, Cambridge, Stanford ve Massachusetts takip etti.

TÜRKİYE'DEN 3 ÜNİVERSİTE VAR

1799 kurumun sıralandığı listede 61 üniversite ile temsil edilen Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri 401-500 bandındaki Çankaya, Koç ve Sabancı Üniversiteleri oldu. Böylece Türkiye ilk 500'de 3 üniversite ile temsil edildi. Listeye Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 501-600 arasından girdi. 601-800 arasında ise Türkiye'den Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi yer aldı.

801-1000 arasında ise Türkiye'den şu altı üniversite bulunuyor: Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi.