Dünyanın en iyi futbolcusu kimdir? Gelmiş gelmiş en iyi futbolcular kimlerdir? Güncel futbolcu sıralaması listesi! Messi mi Ronaldo mu? - Haberler

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Dünyanın en iyi futbolcusu kimdir? Gelmiş gelmiş en iyi futbolcular kimlerdir? Güncel futbolcu sıralaması listesi! Messi mi Ronaldo mu?

Haberler.com - Gündem
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Dünyanın en iyi futbolcusu kimdir? Gelmiş gelmiş en iyi futbolcular kimlerdir? Güncel futbolcu sıralaması listesi! Messi mi Ronaldo mu?

Dünyanın en iyi furbolcusu kimdir sorusu her zaman tartışmalı olmuştur. Kimilerine göre en iyi futbolcu Messi iken kimilerine göre de C. Ronaldo'dur. Bazılarına göre ise Pele ve Maradona'dır. Peki dünyada yer alan en iyi futbolcular kimlerdir? Sizler için 2021 yılı da dahil olmak üzere gelmiş geçmiş en iyi futbolcuların isimlerini araştırdık. Yazımızdan dünyanın en iyi futbolcularının isimlerine ulaşabilirsiniz...

En iyi futbolcu kimdir? Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kimdir? Messi mi Ronaldo mu? Pele mi Maradona mı? tartışmasına son veriyoruz. Peki gelmiş geçmiş dünyanın en iyi futbolcuları kimlerdir? 2021 dünyanın en iyi futbolcusu kimdir? Hangi futbolcu daha iyi? Messi mi Ronaldo mu? Dünyanın en iyi 10 futbolcusu kimdir? Tüm liste sizlerle...

FIFA Dünyada yılın futbolcusu ödülü futbol branşında dünyada verilen en prestijli ve en önemli ödüldür. Bu ödül her yıl milli takımların kaptan futbolcusuyla teknik direktörleri tarafından belirlenen puanlamaya göre verilmektedir. Bu ödülü en genç kazanan futbolcu Brezilyalı fenomen Ronaldo'dur. Ayrıca Ronaldo bu ödülü 1996, 1997 ve 2002 yıllarında toplam 3 kez kazanmıştır. Bu ödülü ayrıca Zinedine Zidane da 3 kez kazanmıştır. Dünyada yılın futbolcusu ödülünün ismi 2010 yılında FIFA Ballon d'Or olarak değişmiştir.

Dünyada yılın futbolcusu ödülünü en fazla kazanan 6 ödül ile Lionel Messi'dir. Sonra 5 kere kazanmasıyla C. Ronaldo gelmektedir.

2021 yılı kazananı: Lionel Messi

2020 yılı kazananı : Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

2019 yılı kazananı: Lionel Messi

2018 yılı kazananı: Luka Modric

2017 yılı kazananı: Cristiano Ronaldo

2016 yılı kazananı: Cristiano Ronaldo

2015 yılı kazananı: Lionel Messi

2014 yılı kazananı: Cristiano Ronaldo

2013 yılı kazananı: Cristiano Ronaldo

2012 yılı kazananı: Lionel Messi

2011 yılı kazananı: Lionel Messi

2010 yılı kazananı: Lionel Messi

2009 yılı kazananı: Lionel Messi

2008 yılı kazananı: Cristiano Ronaldo

2007 yılı kazananı: Kaka

2006 yılı kazananı: Fabio Cannavaro

2005 yılı kazananı: Ronaldinho

2004 yılı kazananı: Andriy Şevçenko

2003 yılı kazananı: Pavel Nedved

2002 yılı kazananı: Ronaldo

2001 yılı kazananı: Michael Owen

2000 yılı kazananı: Luís Figo

Dünyanın en iyi futbolcusu kimdir? Gelmiş gelmiş en iyi futbolcular kimlerdir? Güncel futbolcu sıralaması listesi! Messi mi Ronaldo mu?Dünyanın en iyisi - Messi

Dünyanın en iyi futbolcusu sürekli tartışma konusu olmuştur. Kimi futbol severlere göre en iyi futbolcu Lionel Messi iken kimilerine göreyse Cristiano Ronaldo olarak kabul edilir. Tabii ki bu son yıllarda kabul edilen en iyi futbolculardır. Eski dönemleri de baz alırsak futbol severler dünyanın en iyi futbolcusu listesine Pele ve Maradona'yı da dahil etmektedirler.

Bize sorarsanız dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Lionel Messi'dir. Haberler.com ekibi olarak bu konuyu tartışmaya kapattık. Herkesin hemfikri en iyi futbolcunun Messi olduğudur. Asıl sorun ise en iyi 2. futbolcu kim? Ekibimizde yaptığımız araştırmaya göre en iyi 2. futbolcu Pele çıktı. En iyi 3. futbolcu C. Ronaldo, en iyi 4. futbolcu Maradona ve en iyi 5. futbolcu da fenomen Ronaldo çıkmıştır.

Şimdi sizler için dünyanın en iyi futbolcuları kimlerdir 10 futbolcu ve 50 futbolcu için ayrı ayrı isimlerini paylaşalım.

Dünyanın En İyi Gelmiş Geçmiş 10 Futbolcusu Sıralaması (Haberler.com 'a göre):

  • - Lionel Messi
  • - Pele
  • - Cristiano Ronaldo
  • - Maradona
  • - Ronaldo
  • - Sergio Agüero
  • - Kaka
  • - Andrea Pirlo
  • - Ronaldinho
  • - Iniesta

Dünyanın En İyi Gelmiş Geçmiş 70 Futbolcusu Sıralaması (Sizler için derlediğimiz):

  1. Lionel Messi
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Pele
  4. Maradona
  5. Ronaldo
  6. Thierry Henry
  7. Kaka
  8. Sergio Agüero
  9. Xavi
  10. Ruud Gullit
  11. Arthur Zico
  12. Lev Yashin
  13. Iniesta
  14. Lothar Matthäus
  15. Giuseppe Meazza
  16. Franz Beckenbauer
  17. George Best
  18. Roberto Baggio
  19. Johan Cruyff
  20. Luis Figo
  21. Andrea Pirlo
  22. Marco Van Basten
  23. Zlatan Ibrahimovic
  24. Sandro Mazzola
  25. Ferenc Puskas
  26. Zinedine Zidane
  27. Alfredo Di Stéfano
  28. Rio Ferdinand
  29. Paolo Maldini
  30. Robin van Persie
  31. Iker Casillas
  32. Neymar
  33. Fabio Cannavaro
  34. Yaya Toure
  35. Edinson Cavani
  36. Gabriel Batistuta
  37. Thiago Silva
  38. Dennis Bergkamp
  39. Franck Ribery
  40. Carles Puyol
  41. Mesut Özil
  42. Dani Alves
  43. David Silva
  44. Karim Benzema
  45. Javier Zanetti
  46. Radamel Falcao
  47. Bastian Schweinsteiger
  48. Gianluigi Buffon
  49. Arjen Robben
  50. Wayne Rooney
  51. Luis Suarez
  52. Mbappe
  53. Juan Román Riquelme
  54. Sergio Ramos
  55. Muhammed Salah
  56. Cesc Fabregas
  57. Gerard Pique
  58. Pepe
  59. Didier Drogba
  60. Robert Lewandowski
  61. David Villa
  62. Wesley Sneijder
  63. Philipp Lahm
  64. Samuel Eto'o
  65. Carlos Tevez
  66. Sergio Busquets
  67. Samir Nasri
  68. Eden Hazard
  69. Diego Forlan
  70. Klaas Jan Huntelaar

Evet geldik en kritik soruya. Messi mi Ronaldo mu sorusu dönem dönem gündeme gelmekle birlikte ikili arasında kesin bir üstünlük söz konıusu değil. Şöyle ki, normalde bu yazıyı okuyup "tabii ki Messi" diyenlerin çokluğu daha fazla olacaktır eminim. Fakat C. Ronaldo'nun şöyle bir özelliği var; Çalışkanlık...

Evet Ronaldo çalışarak bu seviyelere gelmiştir. Fakat Messi doğuştan yetenekli olarak nitelendiriliyor. Haliyle çoğu kişi özellikle ülkemizde Ronaldo fanlarının sayısı daha fazladır. Bana soracak olursanız kesinlikle Messi derim. Sonuçta ben izlediğim futbola göre yorum yaparım. Evet Ronaldo'yu izlerken de zevk alıyorum fakat Messi başka bir boyut...

Bu konuyu haberler.com şirketimizden sayın Osman Bey ile tartıştık. Kendisi Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu ve bu sıralamayı da emek, çalışma, azim, hırs gibi faktörlerle belirlediğini belirtti. Peki sizin düşünceniz nedir yoruma belirtirseniz sevirinim.

Şimdi gerçeklere geçelim:

- Evet Ronaldo çok iyi aldığı kupa sayısı belki Messi'den daha fazladır hesaplamadım. Fakat gerçekler ortada. Messi'nin ölüsü bile bu sezon 38 gol 14 asist yapmış. Yani doğrudan 52 gole direkt katkı sağlamış. Öbür taraftan Ronaldo'ya bakacak olursak bu sezon 29 gol 2 asistlik bir performans sergilemiş. Yani doğrudan 31 gole katkı sağlamış. Kaldı ki Messi Barca'da adete tek başına oynuyor. Ronaldo'nun takımında daha etkili oyuncular var, pas atabilecek vs.

- Messi'nin aldığı Ballon Dor ödül sayısı 6

- Ronaldo'nun aldığı ise 5

- Çalım konusunda sanırım konuşmaya gerek yok. Messi her türlü önde.

- Sağ ayakta Ronaldo iyiyken sol ayakta ise Messi önde diyebiliriz.

Bu gibi analizleri incelediğimizde Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu anlayabiliriz...

Dünyanın en iyi futbolcusu kimdir? Gelmiş gelmiş en iyi futbolcular kimlerdir? Güncel futbolcu sıralaması listesi! Messi mi Ronaldo mu?

  1. Michelle Akers
  2. Mia Hamm
  3. Michael Ballack
  4. Franz Beckenbauer
  5. Paul Breitner
  6. Oliver Kahn
  7. Jürgen Klinsmann
  8. Sepp Maier
  9. Lothar Matthäus
  10. Gerd Müller
  11. Karl-Heinz Rummenigge
  12. Uwe Seeler
  13. Gabriel Batistuta
  14. Hernán Jorge Crespo
  15. Alfredo Di Stéfano
  16. Mario Kempes
  17. Diego Maradona
  18. Daniel Passarella
  19. Javier Saviola
  20. Omar Sivori
  21. Juan Sebastián Verón
  22. Javier Zanetti
  23. Jan Ceulemans
  24. Franky van der Elst
  25. Jean-Marie Pfaff
  26. Carlos Alberto
  27. Cafú
  28. Roberto Carlos
  29. Falcão
  30. Júnior
  31. Pelé
  32. Rivaldo
  33. Rivelino
  34. Ronaldinho
  35. Ronaldo
  36. Djalma Santos
  37. Nílton Santos
  38. Sócrates
  39. Zico
  40. Hristo Stoiçkov
  41. Josef Masopust
  42. Pavel Nedved
  43. Brian Laudrup
  44. Michael Laudrup
  45. Peter Schmeichel
  46. Eric Cantona
  47. Marcel Desailly
  48. Didier Deschamps
  49. Just Fontaine
  50. Thierry Henry
  51. Raymond Kopa
  52. Jean-Pierre Papin
  53. Robert Pires
  54. Michel Platini
  55. Lilian Thuram
  56. Marius Trésor
  57. David Trezeguet
  58. Patrick Vieira
  59. Zinédine Zidane
  60. Abédi Pelé
  61. Davor Šuker
  62. Marco van Basten
  63. Dennis Bergkamp
  64. Johan Cruyff
  65. Edgar Davids
  66. Ruud Gullit
  67. René van de Kerkhof
  68. Willy van de Kerkhof
  69. Patrick Kluivert
  70. Johan Neeskens
  71. Ruud van Nistelrooy
  72. Rob Rensenbrink
  73. Frank Rijkaard
  74. Clarence Seedorf
  75. Gordon Banks
  76. David Beckham
  77. Bobby Charlton
  78. Kevin Keegan
  79. Gary Lineker
  80. Michael Owen
  81. Alan Shearer
  82. Roy Keane
  83. Roberto Baggio
  84. Franco Baresi
  85. Giuseppe Bergomi
  86. Giampiero Boniperti
  87. Gianluigi Buffon
  88. Giacinto Facchetti
  89. Paolo Maldini
  90. Alessandro Nesta
  91. Alessandro Del Piero
  92. Gianni Rivera
  93. Paolo Rossi
  94. Francesco Totti
  95. Christian Vieri
  96. Dino Zoff
  97. Kenny Dalglish
  98. Emilio Butragueño
  99. Luis Enrique
  100. Raul
  101. Hidetoshi Nakata
  102. Roger Milla
  103. Carlos Valderrama
  104. Hong Myung-Bo
  105. George Best
  106. George Weah
  107. Ferenc Puskás
  108. Hugo Sánchez
  109. Jay-Jay Okocha
  110. Romerito
  111. Teofilo Cubillas
  112. Zbigniew Boniek
  113. Cristiano Ronaldo
  114. Manuel Rui Costa
  115. Eusébio da Silva Ferreira
  116. Luis Figo
  117. Gheorghe Hagi
  118. Rinat Dasayev
  119. El-Hadji Diouf
  120. Elías Figueroa
  121. Iván Zamorano
  122. Emre Belözoğlu
  123. Rüştü Reçber
  124. Andriy Şevçenko
  125. Enzo Francescoli

Pele'ye göre FIFA'da dünyanın en iyi 125 futbolcusu bu şekildedir. Pele'nin hazırlamış olduğu listede 2 Türk futbolcu da vardır. Bunlar; Emre Belözoğlu ve Rüştü Reçber'dir.

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