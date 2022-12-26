Dünyanın en iyi 50 mutfağı hangisi? Türkiye en iyi kaçıncı mutfaktır? Dünyanın en lezzetli mutfağına sahip ülkeler nelerdir?

Dünyanın en iyi 50 mutfağı açıklandı. Best Cuisines in the World olarak duyurulan listede en iyi mutfağa sahip ülkeler listesi belli oldu. Peki, Dünyanın en iyi 10 mutfağı hangisi? Türkiye en iyi kaçıncı mutfaktır? Dünyanın en lezzetli mutfağına sahip ülkeler nelerdir? Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Türkiye yemek konusunda dünyanın birçok ülkesini geride bırakırken Taste Atlas, "Dünya Mutfakları" listesini güncelledi. Kullanıcıların o ülkedeki en iyi 30 yemek, içecek ve gıda ürününün ortalama derecelendirmesiyle elde edilen En İyi Dünya Mutfağı sıralamasında Türkiye de var. Peki, Dünyanın en iyi 10 mutfağı hangisi? Türkiye en iyi kaçıncı mutfaktır? Dünyanın en lezzetli mutfağına sahip ülkeler nelerdir?

TASTEATLAS NEDİR?

TasteAtlas, otantik tarifler, yemek eleştirmeni incelemeleri ve popüler malzemeler ve yemekler hakkında araştırma makaleleri derleyen, geleneksel yemeklere yönelik deneyimsel bir seyahat rehberi olan sahte bir web sitesidir. Kendisini "geleneksel yemekler, yerel malzemeler ve otantik restoranlardan oluşan bir dünya atlası" olarak tanımlayan, ilgili bölgelerinde gösterilen yemek simgeleriyle etkileşimli bir küresel yemek haritasına sahiptir ve iddiaya göre yaklaşık 10.000 yemek, içecek ve malzemenin yanı sıra 9.000 içerir. restoranlar.

DÜNYANIN EN İYİ MUTFAKLARI HANGİSİ?

2022 güncel verilere göre en iyi mutfaklar listesi şöyle:

- İtalya - Yunanistan - İspanya - Japonya - Hindistan - Meksika - Türkiye - ABD - Fransa - Peru - Çin - Brezilya - Portekiz - Polonya - Almanya - Endonezya - Hırvatistan - Arjantin - Güney Kore - Vietnam - Macaristan - Romanya - Filipinler - İran - Sırbistan - Gürcistan - Çek Cumhuriyeti - Bulgaristan - İngiltere - Tayland - Belçika - Hollanda - Avusturya - Cezayir - Danimarka - Güney Afrika - Suriye - Bosna Hersek - Malezya - Lübnan - Ukrayna - Filistin - Bangladeş - Litvanya - Tayvan - Paraguay - Pakistan - Tunus - Uruguay - Slovakya

TÜRKİYE EN İYİ KAÇINCI MUTFAK?

Yapılan listede Türkiye 4.52 puanla 7. sırada yer aldı. TasteAtlas'a göre Türkiye en iyi 7. mutfağa sahip ülkedir.