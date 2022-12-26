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Dünyanın en iyi 50 mutfağı hangisi? Türkiye en iyi kaçıncı mutfaktır? Dünyanın en lezzetli mutfağına sahip ülkeler nelerdir?

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Dünyanın en iyi 50 mutfağı hangisi? Türkiye en iyi kaçıncı mutfaktır? Dünyanın en lezzetli mutfağına sahip ülkeler nelerdir?

Dünyanın en iyi 50 mutfağı açıklandı. Best Cuisines in the World olarak duyurulan listede en iyi mutfağa sahip ülkeler listesi belli oldu. Peki, Dünyanın en iyi 10 mutfağı hangisi? Türkiye en iyi kaçıncı mutfaktır? Dünyanın en lezzetli mutfağına sahip ülkeler nelerdir? Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte detaylar...

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Türkiye yemek konusunda dünyanın birçok ülkesini geride bırakırken Taste Atlas, "Dünya Mutfakları" listesini güncelledi. Kullanıcıların o ülkedeki en iyi 30 yemek, içecek ve gıda ürününün ortalama derecelendirmesiyle elde edilen En İyi Dünya Mutfağı sıralamasında Türkiye de var. Peki, Dünyanın en iyi 10 mutfağı hangisi? Türkiye en iyi kaçıncı mutfaktır? Dünyanın en lezzetli mutfağına sahip ülkeler nelerdir?

TasteAtlas, otantik tarifler, yemek eleştirmeni incelemeleri ve popüler malzemeler ve yemekler hakkında araştırma makaleleri derleyen, geleneksel yemeklere yönelik deneyimsel bir seyahat rehberi olan sahte bir web sitesidir. Kendisini "geleneksel yemekler, yerel malzemeler ve otantik restoranlardan oluşan bir dünya atlası" olarak tanımlayan, ilgili bölgelerinde gösterilen yemek simgeleriyle etkileşimli bir küresel yemek haritasına sahiptir ve iddiaya göre yaklaşık 10.000 yemek, içecek ve malzemenin yanı sıra 9.000 içerir. restoranlar.

2022 güncel verilere göre en iyi mutfaklar listesi şöyle:

  1. - İtalya
  2. - Yunanistan
  3. - İspanya
  4. - Japonya
  5. - Hindistan
  6. - Meksika
  7. - Türkiye
  8. - ABD
  9. - Fransa
  10. - Peru
  11. - Çin
  12. - Brezilya
  13. - Portekiz
  14. - Polonya
  15. - Almanya
  16. - Endonezya
  17. - Hırvatistan
  18. - Arjantin
  19. - Güney Kore
  20. - Vietnam
  21. - Macaristan
  22. - Romanya
  23. - Filipinler
  24. - İran
  25. - Sırbistan
  26. - Gürcistan
  27. - Çek Cumhuriyeti
  28. - Bulgaristan
  29. - İngiltere
  30. - Tayland
  31. - Belçika
  32. - Hollanda
  33. - Avusturya
  34. - Cezayir
  35. - Danimarka
  36. - Güney Afrika
  37. - Suriye
  38. - Bosna Hersek
  39. - Malezya
  40. - Lübnan
  41. - Ukrayna
  42. - Filistin
  43. - Bangladeş
  44. - Litvanya
  45. - Tayvan
  46. - Paraguay
  47. - Pakistan
  48. - Tunus
  49. - Uruguay
  50. - Slovakya

Yapılan listede Türkiye 4.52 puanla 7. sırada yer aldı. TasteAtlas'a göre Türkiye en iyi 7. mutfağa sahip ülkedir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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