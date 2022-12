Dünyanın en iyi 50 mutfağı hangisi? Türkiye en iyi kaçıncı mutfaktır? Dünyanın en lezzetli mutfağına sahip ülkeler nelerdir?

Dünyanın en iyi 50 mutfağı açıklandı. Best Cuisines in the World olarak duyurulan listede en iyi mutfağa sahip ülkeler listesi belli oldu. Peki, Dünyanın en iyi 10 mutfağı hangisi? Türkiye en iyi kaçıncı mutfaktır? Dünyanın en lezzetli mutfağına sahip ülkeler nelerdir? Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte detaylar...