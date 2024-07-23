Dünyanın en güçlü pasaportları hangisi? Türk pasaportu kaçıncı sırada 2024?

2024 yılı için dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Pasaport Endeksi raporuna göre Singapur, sıralamada en üst sırayı paylaşan 6 ülke ile arayı açarak, 'Dünyanın En Güçlü Pasaportu' unvanını yeniden devraldı. Türk pasaportu kaçıncı sırada olduğu merak edilirken Türk pasaportu kaçıncı sıraya yükseldiği gündeme geliyor. En güçlü pasaport hangi ülkenin 2024? Detaylar haberimizdedir...

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI HANGİLERİ?

Pasaport Endeksi raporuna göre Singapur, sıralamada en üst sırayı paylaşan 6 ülke ile arayı açarak, 'Dünyanın En Güçlü Pasaportu' unvanını yeniden devraldı. Endeksin en alt sırasında Afganistan yer alırken, geçen yıl 52'nci sırada yer alan Türk pasaportu 7 basamak yükselerek dünyanın en güçlü 45'inci pasaportu oldu. Birleşik Krallık ve ABD pasaportları sıralamada gerilemeye devam ediyor.

TÜRK PASAPORTU KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, Ocak 2024'ten bu yana endekste 7 basamak tırmanarak 52'nci sıradan 45'inci sıraya tırmandı. Bu yükselişle birlikte Türk pasaportuyla vizesiz gidilebilen ülke sayısı 118'e yükseldi. Türkiye'nin sıralamada yükseldiği yeni konum aynı zamanda son 10 yıldaki en iyi performansı olarak göze çarpıyor.