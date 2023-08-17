Dünyanın en güçlü orduları listesinde ilk 5 değişti! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
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Ülkelerin ateş gücüne göre dünyanın en güçlü orduları sıralaması güncellendi. Askeri istatistikleri hesaplayan Global Firepower sitesindeki son verilere göre ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. 145 ülkenin güç puanı belirlemek için 60'tan fazla faktör kullanıldı. Birleşik Krallık ordusu yükselişe geçerek ilk 5'e girdi. Türkiye'nin sırası ise değişmedi. İşte, 2023 yılında dünyanın en güçlü orduları!
ABD merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan hesaplamayla her yıl dünyanın en güçlü orduları listesi güncelleniyor. Sıralama yapılırken ülkelerin asker miktarı, mali durumu, cephanesi, lojistik yeteneği ve coğrafya faktörü başta olmak üzere 60'tan fazla bireysel faktör hesaba katılıyor.
2023 yılındaki güncel listeye göre, Türkiye kendisine üst sıralardan yer buldu. Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.
Toplam 145 ülkenin askeri gücünün hesaplandığı listede Pakistan, Endonezya ve Tayland'ın yükselişi dikkat çekiyor. Bhutan ise dünyanın en zayıf askeri gücüne sahip ülke oldu.
ABD ordusu son 5 yıllık listede zirveyi kimseyle paylaşmazken ikinci sırada Rusya yer alıyor. Üçüncü sırada Çin ve dördüncü sırada Hindistan bulunuyor. Birleşik Krallık ordusu ise ilk kez bu yıl kendisine ilk 5'te yer buldu.
TÜRKİYE 11'İNCİ SIRADA
Bir dönem listede ilk 10 içerisinde yer alan Türkiye ise bu yılki sıralamada 11'inci sırada yer aldı. İtalya ordusunun gerisinde kalan Türkiye'nin en yakın takipçisi ise Brezilya oldu.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ
İşte, 2023 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 50 ordusu
50 - Danimarka
49 - Etiyopya
48 - Çekya
47 - Romanya
46 - Şili
45 - Irak
44 - İsviçre
43 - Kolombiya
42 - Malezya
41 - Portekiz
40 - Bangladeş
39 - Hollanda
38 - Myanmar
37 - İsveç
36 - Nijerya
35 - Norveç
34 - Kuzey Kore
33 - Güney Afrika
32 - Filipinler
31 - Meksika
30 - Yunanistan
29 - Singapur
28 - Arjantin
27 - Kanada
26 - Cezayir
25 - Almanya
24 - Tayland
23 - Tayvan
22 - Suudi Arabistan
21 - İspanya
20 - Polonya
19 - Vietnam
18 - İsrail
17 - İran
16 - Avustralya
15 - Ukrayna
14 - Mısır
13 - Endonezya
12 - Brezilya
11 - TÜRKİYE
10 - İtalya
9 - Fransa
8 - Japonya
7 - Pakistan
6 - Güney Kore
5 - Birleşik Krallık (İngiltere)
4 - Hindistan
3 - Çin
2 - Rusya
1 - ABD