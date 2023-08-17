Dünyanın en güçlü orduları listesinde ilk 5 değişti! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelerin ateş gücüne göre dünyanın en güçlü orduları sıralaması güncellendi. Askeri istatistikleri hesaplayan Global Firepower sitesindeki son verilere göre ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. 145 ülkenin güç puanı belirlemek için 60'tan fazla faktör kullanıldı. Birleşik Krallık ordusu yükselişe geçerek ilk 5'e girdi. Türkiye'nin sırası ise değişmedi. İşte, 2023 yılında dünyanın en güçlü orduları!

ABD merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan hesaplamayla her yıl dünyanın en güçlü orduları listesi güncelleniyor. Sıralama yapılırken ülkelerin asker miktarı, mali durumu, cephanesi, lojistik yeteneği ve coğrafya faktörü başta olmak üzere 60'tan fazla bireysel faktör hesaba katılıyor.

2023 yılındaki güncel listeye göre, Türkiye kendisine üst sıralardan yer buldu. Listenin zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.

Toplam 145 ülkenin askeri gücünün hesaplandığı listede Pakistan, Endonezya ve Tayland'ın yükselişi dikkat çekiyor. Bhutan ise dünyanın en zayıf askeri gücüne sahip ülke oldu.

ABD ordusu son 5 yıllık listede zirveyi kimseyle paylaşmazken ikinci sırada Rusya yer alıyor. Üçüncü sırada Çin ve dördüncü sırada Hindistan bulunuyor. Birleşik Krallık ordusu ise ilk kez bu yıl kendisine ilk 5'te yer buldu.

TÜRKİYE 11'İNCİ SIRADA

Bir dönem listede ilk 10 içerisinde yer alan Türkiye ise bu yılki sıralamada 11'inci sırada yer aldı. İtalya ordusunun gerisinde kalan Türkiye'nin en yakın takipçisi ise Brezilya oldu.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ

İşte, 2023 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 50 ordusu

50 - Danimarka

49 - Etiyopya

48 - Çekya

47 - Romanya

46 - Şili

45 - Irak

44 - İsviçre

43 - Kolombiya

42 - Malezya

41 - Portekiz

40 - Bangladeş

39 - Hollanda

38 - Myanmar

37 - İsveç

36 - Nijerya

35 - Norveç

34 - Kuzey Kore

33 - Güney Afrika

32 - Filipinler

31 - Meksika

30 - Yunanistan

29 - Singapur

28 - Arjantin

27 - Kanada

26 - Cezayir

25 - Almanya

24 - Tayland

23 - Tayvan

22 - Suudi Arabistan

21 - İspanya

20 - Polonya

19 - Vietnam

18 - İsrail

17 - İran

16 - Avustralya

15 - Ukrayna

14 - Mısır

13 - Endonezya

12 - Brezilya

11 - TÜRKİYE

10 - İtalya

9 - Fransa

8 - Japonya

7 - Pakistan

6 - Güney Kore

5 - Birleşik Krallık (İngiltere)

4 - Hindistan

3 - Çin

2 - Rusya

1 - ABD

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