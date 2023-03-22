GOAL sitesinde yer alan verilere göre NXGN 2023 tarafından dünyanın aktif en iyi ve en genç futbolcuları açıklandı. Listede bir Türk futbolcu da yer aldı. Futbol severler en yetenekli ve genç 9 futbolcunun isimlerini ve takımlarını merak etti. Peki, Dünyanın en genç ve en yetenekli 9 futbolcusu kimdir? İşte güncel liste ve detayları...

Dünyanın aktif en iyi ve en genç futbolcuları kimlerdir merak ediliyor. Yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en yetenekli ve genç 9 futbolcusu belirlendi. Peki, Dünyanın en genç ve en yetenekli 9 futbolcusu kimdir? (GÜNCEL LİSTE) 2023 Dünyanın en iyi ve en genç futbolcuları kimlerdir, listede Türk var mı? İşte ayrıntılar...

DÜNYANIN EN GENÇ VE EN YETENEKLİ FUTBOLCULARI KİMLER 2023?

Goal'ın resmi web sitesinde yapılan detaylı analiz ve araştırmaya göre (NXGN 2023) dünyanın en iyi 50 wonderkid'i belirlendi. Sonrasında bu 50 futbolcu arasından en iyi 9 isim detaylı analiz sonucu belirlendi. Yani güncel verilere göre şuanda dünyanın en iyi ve en genç 9 futbolcusu belli olmuştur. Listede ülkemizin gururu Arda Güler de yer almaktadır.

Dünyanın en yetenekli ve en genç 9 futbolcusu:

Alejandro Garnacho (Manchester United)



Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad)

Romeo Lavia (Southampton)

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Endrick (Palmeiras)

Mathys Tel (Bayern Munich)

Gavi (Barcelona)

Arda Güler (Fenerbahçe)

Listede Fenerbahçeli yıldızımız Arda Güler de yer almaktadır. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 11 milyon Euro'dur.