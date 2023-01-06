Dünyanın en değerli futbolcusu kim? 2023 Dünyanın en pahalı futbolcusu kimdir?
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Dünyanın en değerli futbolcusu Mbappe mi, Haaland mı, Vinicius mu, Bellingham mı? Dünyanın en değerli futbolcuları sıralamasında en zirvede yer alan dünyanın en değerli futbolcusu kim merak ediliyor. Peki, Dünyanın en pahalı futbolcusu kim? İşte, Dünya en pahalı futbolcusu!
Dünyanın en değerli futbolcusu kim? Dünyanın en değerli futbolcuları sıralamasında en zirvede yer alan dünyanın en değerli futbolcusu kim merak ediliyor. Peki, Dünyanın en pahalı futbolcusu kim? İşte, Dünya en pahalı futbolcusu haberimizde...
DÜNYANIN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU KİM?
Dünyanın en değerli futbolcusu Kylian Mbappé oldu. Mbappe, 180.00 milyon Euro piyasa değeri ile dünyanın en değerli futbolcuları sıralamasının zirvesinde yer alıyor.
Dünyanın en değerli futbolcuları sıralamasının ikinci sırasında 170.00 milyon Euro piyasa değeri ile Erling Haaland yer alıyor. Listenin 3. sırasında ise 120.00 milyon Euro piyasa değeri ile Vinicius Junior yer almaktadır.
İşte, Dünyanın en pahalı futbolcuları ve piyasa değerleri:
- Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 180.00 milyon Euro
- Erling Haaland | Manchester City | 170.00 milyon Euro
- Vinicius Junior | Real Madrid | 120.00 milyon Euro
- Jude Bellingham | Borussia Dortmund |110.00 milyon Euro
- Phil Foden | Manchester City |110.00 milyon Euro
- Pedri | FC Barcelona | 100.00 milyon Euro
- Jamal Musiala | Bayern Münih | 100.00 milyon Euro
- Bukayo Saka | Arsenal | 100.00 milyon Euro
- Federico Valverde | Real Madrid | 100.00 milyon Euro
- Gavi | FC Barcelona | 90.00 milyon Euro
- Aurélien Tchouameni | Real Madrid | 90.00 milyon Euro
- Harry Kane | Tottenham Hotspur | 90.00 milyon Euro