Sezon başında Manchester United'dan ayrılarak Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo son 1 yılın en çok kazanan sporcusu oldu. Dünyanın en çok kazanan sporcusu kimdir? merak ediliyordu. İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları!

Dünyanın en çok kazanan sporcusu kimdir? Sezon başında Manchester United'dan ayrılarak Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo son 1 yılın en çok kazanan sporcusu oldu. Dünyanın en çok kazanan sporcusu kimdir? merak ediliyordu. İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları listesi!

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN SPORCUSU

Amerikan finans dergisi Forbes, son bir yılda en çok kazanan sporcuları açıkladı. Listenin ilk 3 sırasına futbolcular damga vururken, zirvede 136 milyon dolar ile Cristiano Ronaldo yer aldı. 130 milyon dolar ile Messi 2, 120 milyon dolar ile Mbappe ise 3. sırada kendine yer buldu.

136 MİLYON DOLAR İLE ZİRVEDE

Son bir yılda en çok kazanan sporcuları açıklayan Amerikan finans dergisi Forbes'in listesinde zirvede 136 milyon dolarlık geliri ile Cristiano Ronaldo yer aldı. Portekizli yıldız sezon başında yüklü bir sözleşme karşılığında Al Nassr'a imza atmıştı.

LİSTEDE MESSI VE MBAPPE PEŞ PEŞE GELİYOR

Listenin 2 ve 3. sırasında ise Paris Saint-Germain'in yıldızları yer aldı. 130 milyon dolar ile Messi 2, 120 milyon dolar ile Mbappe ise 3. sırada kendine yer buldu.

Son 1 yılda en çok kazanan sporcular şöyle: