Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nde su sporları festivali düzenlendi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 11. kez düzenlenen ' Van Denizi Su Sporları Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezinde Edremit Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikleri izlemek için vatandaşlar sabahın erken saatlerden itibaren festival alanına akın etti. 2 gün boyunca gerçekleşecek olan etkinliğin ilk gününde çok sayıda sporcu gösteri yaptı. Rafting, kürek, kano yarışları ile plaj voleybolu ve hentbolunun oynandığı festivalde, flyboard ile parasailing (deniz paraşütü) gösterileri ise nefes kesti.

Etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdür Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ve çok sayıda sporcu katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Edremit Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Van Gölü'nün sadece bir göl olmadığını, Türkiye'nin kültürel bir varlığı olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Van Gölü'nü korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığızla yürütmüş olduğu bir dip çamur temizliği yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu temizlik çalışması için yaklaşık 100 milyon TL bir para harcadık ve daha da devam edecek. 3 tane ilçede de arıtma tesisi inşaatı devam ediyor ve 3 tane daha yapacağız" dedi.

İsmail Say: "Edremit'e şarkın yıldızı diyoruz"

Etkinliğin renkli etkinliklerle dolu dolu geçtiğini dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, "Edremit'e yakışır bir açılış oldu. Şu anda da alanda gördüğünüz gibi çocuklar, kadınlar, yetişkinler, herkes burada. Vatandaşımız Van Gölü'nde hafta sonu keyfini çıkarıyor. Bugün 11. kez düzenlediğimiz sporlar festivalimiz devam ediyor. Burada 500'e yakın sporcumuz yarışacak ve çeşitli ödüller olacak. Bu festivalle birlikte spor; kardeşliktir, bir araya gelmektir ve kültürlerin buluşmasıdır diyoruz. Tüm bölgeden binlerce vatandaşımız bu hafta sonu burada misafirimiz. Edremit'imizin son yıllarda sporuyla, turizmiyle, kültür ve sanatıyla öne çıkardık. Edremit'e artık şarkın yıldızı diyoruz" diye konuştu. - VAN