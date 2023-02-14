Kamuoyunun Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 31 bin 643'e yükselirken, Dünyanın en büyük fay hattı hangi ülkede sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Dünyanın en büyük fay hattı nerede? Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? İşte konu hakkına tüm merak edilenler...

Dünyanın en büyük fay hattı hangi ülkede sorusunun yanıtı Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Dünyanın en büyük fay hattı nerede? Doğu Anadolu fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Kuzey Anadolu Fay hattıhangi ilçelerden geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattı aktif bir fay hattı mı? Detaylar haberimizde...

DÜNYANIN EN BÜYÜK FAY HATTI NEREDE?

Dünyanın en büyük fay hattı ABD'de bulunan San Andreas fay hattı olarak bilinir. Kaliforniya boyunca uzanan bir kıta dönüşüm fayı olan San Andreas fay hattının uzunluğu 1200 km'dir. Ülkemizde ise Kuzey Anadolu Fay hattı ve Doğu Anadolu Fay hattın uzun ve aktif fay hatlarındandır.

DOĞU ANADOLU FAYB HATTI HANGİ İLÇEKLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLÇEKLERDEN GECER?

Kuzey Anadolu fay hattı ülkemizin ikinci büyük fay hattıdır. Kuzey Anadolu Fay hattı şu illerden geçmektedir. Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya, İstanbul dan geçer uzmanlara gör beklenen Büyük İstanbul depreminde bu hat önemli bir rol alacağı uzamanlar tarafından öne sürülüyor.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI AKTİF BİR FAY HATTI MI?

Türkiye, Kuzey Anadolu Fay Hattı , Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ve içerisinde birçok fayı barındıran Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) olmak üzere 3 hattın üzerinde yer alıyor. İstanbul'u da kapsayan KAF, dünyanın en hızlı ve aktif faylarındandır