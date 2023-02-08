Türkiye'de son yaşanan deprem faciasının ardından vatandaşlar Dünyanın en büyük depremi nerede ve ne zaman oldu? Dünyanın en büyük depremi kaç şiddetinde oldu ve ne kadar sürdü? merak ettiler.

Dünyanın en büyük depremi nerede olmuştur? Türkiye'de son yaşanan deprem faciasının ardından vatandaşlar Dünyanın en büyük depremi nerede ve ne zaman oldu? Dünyanın en büyük depremi kaç şiddetinde oldu ve ne kadar sürdü? merak ettiler. İşte detaylar...

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ

Büyük Şili Depremi ya da 1960 Valdivia depremi, 22 Mayıs 1960 tarihinde tüm zamanların richter skalasıyla ölçülmüş en büyük depremidir. UTC saat 19:11 de deprem moment magnitüd ölçeği ile 9,5 büyüklüğüne ulaşmış ve Şili'yi vurmuştur.

Depremin merkez üssü başkent Santiago, Şili'nin yaklaşık 700 km güneyindeki Valdivia şehridir. Deprem Büyük Okyanus'ta yayılan tsunamiye sebebiyet vermiştir. Tsunami, 10.000 kilometre mesafedeki Hilo, Hawaii ve Güney Afrika'nın sahil bölgelerini tahrip etmiştir. Deprem kurbanlarının sayısının 3.000 kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Bu depremin dalgaları yeraltından da yayıldığı için jeofizikçiler için büyük bir anlamı vardır. Bu dalgaların oluşumu ve süresinin ölçülmesi ile yeraltı hakkında birçok bilgiye ulaşılabilmiştir. Bu depremde bir çan gibi vuran yerin titreşimi, bir hafta ölçülebilir düzeyde sürmüştür.