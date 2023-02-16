Zaman zaman gündeme gelen haberler nedeniyle deprem hakkındaki detaylar merak edilebiliyor. Bunlardan bir tanesi de Dünyanın en büyük depremi nerede oldu? Sorusu oluyor ve Dünyanın en büyük depremine dair detaylar araştırılıyor. Peki, Dünyanın en büyük depremi nerede oldu? Dünyanın en büyük depremi kaç büyüklüğünde, ne zaman oldu?

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Dünyanın en büyük depremi nerede oldu? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Meydana gelen sarsıntıların ardından Dünyanın en büyük depremi nerede oldu? Sorusu merak edilebiliyor. Peki, Dünyanın en büyük depremi nerede oldu? Dünyanın en büyük depremi kaç büyüklüğünde, ne zaman oldu?

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ NEREDE OLDU?

22 Mayıs 1960 tarihinde tüm zamanların richter skalasıyla ölçülmüş en büyük depremi olarak bilinen deprem, Büyük Şili Depremidir. 22 Mayıs 1960 UTC saat 19:11 tarihinde gerçekleşen deprem, moment magnitüd ölçeği ile 9,5 büyüklüğüne ulaşmış ve Şili'yi vurmuştur. Depremin merkez üssü başkent Santiago olarak bilinmektedir.

Deprem Büyük Okyanus'ta yayılan tsunamiye sebebiyet vermiştir. Tsunami, 10.000 kilometre mesafedeki Hilo, Hawaii ve Güney Afrika'nın sahil bölgelerini tahrip etmiştir. Deprem kurbanlarının sayısının 3.000 kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Bu depremin dalgaları yeraltından da yayıldığı için jeofizikçiler için büyük bir anlamı vardır. Bu dalgaların oluşumu ve süresinin ölçülmesi ile yeraltı hakkında birçok bilgiye ulaşılabilmiştir. Bu depremde bir çan gibi vuran yerin titreşimi, bir hafta ölçülebilir düzeyde sürmüştür. Deprem 10 dakika gibi uzun bir süre sürmüştür.