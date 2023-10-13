Dünyanın en büyük 20 derbisi! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ilk 5'te

Ünlü futbol dergisi FourFourTwo dünyanın en büyük derbilerini sıraladı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi de listeye zirveden giriş yaptı. Listede Arjantin'den İstanbul'a, Meksika'dan İtalya'ya birçok ünlü karşılaşma yer alıyor. İşte, dünyanın en büyük 20 derbisi!

Futbolun en ünlü rekabetleri sıralandı. Dünyaca ünlü futbol dergisi FourFourTwo en büyük 20 derbiyi sıraladı. Listeye birçok tarihi eşleşme dahil oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kıyasıya rekabet listede kendisine üst sıralardan yer buldu. Dünyanın en büyük 20 derbisi haberimizde!

DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 DERBİSİ

Futbolun tutkusunu ve gerilimini yansıtan, en ateşli ve heyecanlı derbiler listesi!

20 - Chivas vs Club America

Meksika'nın en ünlü takımları Chivas ve Club America maçları her yıl yüksek tansiyona sahne oluyor.

Club America yabancı oyuncuları kabul eden bir takım olarak biliniyor. Chivas ise Meksikalı oyuncularla oynuyor ve işçi sınıfını temsil ediyor.

19 - Real Betis vs Sevilla

İspanya'nın "Sevilla Derbisi" uzun yıllara dayanıyor. Real Betis işçi sınıfını temsil eden bir kulüp olarak görülüyor. Sevilla ise toplumun varlıklı kesimini temsil ediyor. Sevilla derbileri her zaman büyük rekabete sahne oluyor.

18 - Partizan vs Kızılyıldız

Sırbistan'ın Partizan ve Kızılyıldız derbisi her yıl büyük meşale gösterileriyle hatırlanıyor. İki takım arasındaki mücadele ülkedeki siyasi çekişmelere dayanıyor. Dünyadaki en büyük siyasi rekabetlerden birisi olarak görülüyor.

17 - Nacional vs Penarol

Uruguay'ın klasik ve ateşli derbisinin tarihi 1900'lü yılların başına dayanıyor. Birleşik Krallık'tan gelen göçmenlerin kurduğu Penarol ile Uruguaylıların oluşturduğu Nacional'in arasındaki maçlarda sık sık kavgalar yaşanıyor.

16 - Flamengo vs Fluminense

Brezilya'nın ünlü derbisi dünyada izleme rekorunu elinde tutuyor. 1963 yılında 190 bini aşkın kişinin izlediği eşleşmede tansiyon hiç düşmüyor.

15 - Benfica vs Sporting Lizbon

"Lisbon Derbisi" veya "Derbi de Lisboa" olarak bilinen rekabette ilk maç 1907 yılında oynandı. Portekiz'in en üst düzey futbol liginde mücadele eden iki kulübün maçları şampiyonluk yarışına etki ediyor.

14 - Olimpiakos vs Panathinaikos

Olimpiakos ile Panathinaikos rekabeti Yunanistan futbolunun en ünlü ve ateşli derbilerinden birisine sahne oluyor. Panathinaikos, 1908'de Atina'nın üst gelir seviyesine sahip kişileri tarafından kuruldu. Olimpiakos isePire'nin işçi sınıfının kurduğu takımdır ve ne zaman karşı karşıya gelseler gerilim yaşandı.

13 - Arsenal vs Tottenham

Kuzey Londra derbisindeki ilk maç 1887'de oynandı. İki kulüp arasındaki yakınlık sahadaki atmosfere yansıdı ve büyük bir rekabet başladı.

12 - Ajax vs Feyenoord

Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen Hollanda derbisindeki son maç sahadaki olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Bu iki kulüp arasındaki rekabet futbol rekabetinin ötesine geçerek Amsterdam ve Rotterdam arasındaki rekabete dönüşmüştü.

11 - Gremio vs Internacional

İlk kez 1909'da oynanan ve Alman kökenli zenginlerin kurduğu Gremio'nun 10-0 kazandığı maçtan sonra iki Brezilya takımı arasında hiç bitmeyen bir rekabet başladı.

10 - Milan vs Inter

İtalya'nın Milano şehrini temsil eden iki dev takımın mücadelesi nefes kesiyor. İki kulüp arasındaki rekabet, Milan'ın 'yabancı futbolcuya karşı' olmasından dolayı kulüpten ayrılıp Inter'i kurmasıyla başladı.

9 - Marsilya vs PSG

Marseille ile Paris Saint-Germain takımları arasında geçen rekabet, Fransa'nın en çekişmeli futbol derbisidir. Paris şehri kuzeyde, Marsilya şehri ise güneyde olduğu için zaman zaman "Kuzey - Güney derbisi" olarak da adlandırılıyor.

8 - Al Ahly vs Zamalek

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en şiddetli derbilerinden birisidir. Al Ahly İngiliz sömürgeciliğine karşı direnen ve kendilerini milliyetçi olarak görenlerin takımı olarak kabul ediliyor. Zamalek ise yabancıların takımı olarak nitelendiriliyordu.

7 - Roma vs Lazio

Roma derbisi hem İtalya'da hem de dünyada sonucu merakla beklenen karşılaşmalardandır. Lazio İtalya'nın başkentini temsil ederken Roma'nın kurulma süreci başlamıştı. Ancak Mussolini döneminde Giorgio Vaccaro isimli İtalyan bir general, Roma kulüplerinin birleşmesini engellemişti. Roma azınlık olarak kabul edilmişti ve rekabet böyle başladı.

6 - Manchester United vs Liverpool

Dev derbide İngiltere'nin Manchester şehrinin takımı Manchester United ile Liverpool şehrinin takımı Liverpool takımları karşı karşıya geliyor. Rekabet iki şehir arasındaki ekonomik üstünlük kurma çabasıyla başladı ve sahaya yansıdı.

5 - Borussia Dortmund vs Schalke 04

Almanya'daki en ünlü derbilerden biri Ruhr bölgesinde gerçekleşiyor. Bölgenin iki takımının mücadelesi 1925 yılında başlamıştı. Ruhr Havzası'nın her iki takımı da işçilerin, emekçilerin takımı olma özelliğine sahip. Her iki takımın taraftarı da birbirlerini en önemli rakip olarak görüyor.

4 - Galatasaray vs Fenerbahçe

Her maçta nefeslerin tutulduğu Galatasaray - Fenerbahçe rekabetindeki ilk maç 1909 yılında oynanmıştı. Kıtalararası Derbi olarak da nitelendirilen derbi listeye dördüncü sıradan girdi.

3 - Real Madrid vs Barcelona

El Clasico adıyla tüm dünyada bilinen derbide rekabet her zaman zirvede olmuştu.Madrid ve Barselona gibi İspanya'nın en büyük iki şehrinden çıkan rekabet siyasi meselelere de dayanıyor. Franco diktatörlüğü yıllarında Barcelona muhalefeti temsil ediyordu.

Dev rekabet son yıllarda Messi - Ronaldo çekişmesiyle başka bir boyuta taşınmıştı.

2 - Celtic vs Rangers

İskoçya'nın en büyük derbisi dünyada da parmakla gösteriliyor. İskoçya futboluna damga vuran iki takım, 1888'deki ilk maçlarından beri dünya futboluna iz bırakıyor.

Celtic ve Rangers arasındaki rekabetin kökeni, saha içindeki başarıların ötesinde mezhep, ulusal kimlik ve ideoloji farklarına dayanıyor.

1 - River Plate vs Boca Juniors

Arjantin'de hayatın durduğu River Plate - Boca Juniors derbisi çok sayıda olaylara sahne oluyor. Bu iki kulüp de Buenos Aires'in yoksul bir mahallesi olan La Boca'da kuruldu. River Plate'de yer bulamayan üç gencin Boca Juniors'ı kurmasıyla rekabet başladı. Yüzyıllar boyunca sürecek rekabet böyle başladı. Dev derbi ekonomik ve sınıfsal farklılıkları da temsil ediyor.