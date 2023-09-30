Çinli otomotiv şirketi BYD, Türkiye pazarına giriş yaparak elektrikli araç sektöründe büyük bir atılım gerçekleştirdi. BYD, dünyanın en çok satılan elektrikli araç markası ünvanını elinde bulunduruyor ve Türkiye'de de güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Türkiye yapılanmasının başına ise deneyimli isim İsmail Ergun getirildi.

Birkaç yıl öncesine kadar elektrikli otomobil dendiği zaman akıllara ilk olarak Tesla geliyordu. Zira bu pazarın hem öncüsü hem de en çok satanıydı. Fakat Çinli otomotiv şirketleri büyük bir atılım yaparak yalnızca Asya pazarındaki satışıyla Tesla ve diğer markaların dünyadaki satışlarını geride bıraktı. Öyle ki BMW CEO'su Oliver Zipse, "Onlarla rekabet imkansız" diyerek BYD'nin ne kadar büyük bir oyun değiştirici olduğuna dikkat çekti. Bugün ise BYD Türkiye pazarına giriş yaptı. İşte detaylar…

Dünyanın en büyüğü: BYD, Türkiye'ye geldi!

2022'de dünyanın en çok satılan elektrikli araç markası ünvanına sahip olan BYD, 2023'ün ilk yarısında da bu başarısını sürdürerek adından söz ettirmeye devam ediyor. 5 milyonuncu yeni enerji aracını (NEV) geçtiğimiz günlerde banttan indiren BYD, dünyada bu adede ilk ulaşan üretici olarak önemli bir kilometre taşına daha imza atmayı başardı.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün ve BYD'yi Türkiye'ye getiren ALJ Holding'in CEO'su Ali Haydar Öztürk ile beraberiz. Ülkemizde elektrikli otomobillerin sayısının artması, sürdürülebilir geleceğimiz için önemli. Atılan her adımı takip edip deneyimlerimi paylaşmaya devam???????? pic.twitter.com/2wzpTvGcPX — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) September 29, 2023

Geniş elektrikli ürün gamı, premium tasarımı ve öncü batarya teknolojileriyle bir dünya devi olan BYD, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Türkiye yapılanmasının başına ise tüm operasyonlardan sorumlu Genel Müdür ünvanıyla otomotiv dünyasının deneyimli ismi İsmail Ergun getirildi.

BYDhttps://shiftdelete.net/byd-atto-3-ilk-karsilasma

Her ne kadar Türkiye'de rekabeti dengeleyebilmek ve tabiri caizse diğer markaların ezilip piyasadan silinmesini önlemek için Çin'den gelen elektrikli otomobillere ek yüzde 40 vergi uygulanıyor olsa da BYD yine de rakiplerinden uygun fiyata daha fazlasını sunmaya devam edecek.

Bugün, şirketin Türkiye'deki distribütörlük anlaşmalarını yaptığını öğrendik. Fiyatların da yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Buna ek olarak önümüzdeki 2 ay için toplamda 1.500 adet otomobil satışı yapmayı planladıkları söyleniyor. Tabii Türkiye'deki talebi birebir gördüklerinde bu sayıyı en az on katına çıkaracaklardır.