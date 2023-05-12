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Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldı

Genel Haberleri

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Akıncı TİHA'dan Çakır seyir füzesinin görüntülerini paylaştı.

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldı

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Akıncı TİHA'dan Çakır seyir füzesinin görüntülerini paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldı! AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun! Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Genel

İsmail Demir TİHA SİHA Genel Haberler

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