Dünyaca ünlü otomobil markası Fiat'tan radikal karar! Gri rengi üretimden kaldırdılar

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, gri otomobil üretimini durdurma kararı aldı. Şirketin bazı Avrupa ülkelerinde son derece popüler olan rengi neden kaldırdığını açıklayan Fiat CEO'su Olivier Francois "Fiat, insanlara iyimserlik ve pozitiflikle yaşamaları için ilham vermek istiyor" dedi. Türkiye'de en çok satan otomobil olan Egea da bu karardan etkilenecek.

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, oldukça radikal bir karara imza attı. Aldığı bu kararda gri otomobil üretimini durdurduklarını bundan sonra gri renkli otomobil üretimi yapılmayacağı belirtildi. Bu karar, Türkiye'de en çok satan otomobil olan Egea'yı da kapsayacak. CEO Olivier François tarihi kararın, "renklerin önemini vurgulamak, İtalyan yaşam tarzını somutlaştırmak" üzere alındığı açıklandı.

GRİ RENK TONUNU KULLANMAYACAKLAR

Stellantis grubunun bir parçası olan Fiat, gri renkli otomobil üretimini durdurma kararı aldı. Şirket popüler renk tonunun Haziran 2023'ten itibaren marka paletinden çıkarılacağını ve tüm gövde renklerinin İtalya'nın denizi, güneşi, gökyüzü ve toprağından ilham alacağını açıkladı.

FİAT CEO'SU: İLHAM VERMEK İSTİYORUZ

Fiat CEO'su ve Stellantis pazarlama direktörü Olivier Francois konuyla ilgili açıklamasında "Kuralları çiğnedik. Bu zorlu ve yıkıcı adım, Fiat'ın neşe, renk ve iyimserlik markası olarak liderliğini daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. İtalya renklerin ülkesidir ve biz insanlara iyimserlik ve pozitiflikle yaşamaları için ilham vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CEO: KURALLARI ÇİĞNEDİK

Olivier Francois açıklamaların devamında, "Kuralları çiğnedik ve gri renkteki Fiat otomobil üretimini durdurma kararı aldık. Fiat, insanlara iyimserlik ve pozitiflikle yaşamaları için ilham vermek istiyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATAN ARAÇLAR LİSTESİNİN İLK SIRASINDA FİAT YER ALIYOR

Türkiye'de en çok satan otomobil listesine bakıldığında ilk sırada Fiat Egea modeli olması dikkat çekiyor. Haliyle en çok tercih edilen bu model artık "gri" renge sahip olmayacak.